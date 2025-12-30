توافد نجوم الفن.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "كولونيا" ملصقات دعائية فردية لأبطال العمل، قبل عرضه في مصر يوم 7 يناير، والدول العربية 15 يناير.

الملصقات كانت لكل من: أحمد مالك (فاروق)، كامل الباشا (والد فاروق)، مايان السيد (سارة)، وهي من تصميم الفنان كريم آدم.

كان الإعلان الرسمي لفيلم "كولونيا" للمخرج محمد صيام، تم الكشف عنه مؤخرًا، وهو من تنفيذ ماركوس عريان، وقدم لمحة سريعة عن أحداث العمل التي تدور خلال ليلة مشحونة يُجبر فيها الأب والابن على مواجهة ذكرياتهما وخلافاتهما وصورتهما عن بعضهما البعض، في محاولة لتصفية الحسابات وترميم ما كسره الزمن.

"كولونيا" بطولة أحمد مالك، كامل الباشا، ومايان السيد، إلى جانب عابد عناني، دنيا ماهر، وهالة مرزوق، الفيلم من إنتاج المنتج محمد حفظي عبر شركته فيلم كلينك، والمخرج محمد صيام عبر شركته "آرت خانا"، بمشاركة المنتجين إنغريد ليل هوغتون، فادي عطا الله، وغيّوم دو سيّيل.

"كولونيا" أول فيلم روائي طويل للمخرج محمد صيام، الذي شارك في كتابة السيناريو مع أحمد عامر. ويضم طاقم العمل: مدير التصوير عمر أبو دومة، والموسيقى التصويرية ليال وطفة، والمونتاج أحمد حافظ، وتصميم الإنتاج عاصم علي، وتصميم الأزياء نيرة الدهشوري.