بالصور.. مريم الخشت في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

كتب : منال الجيوشي

09:26 م 28/12/2025
    مريم الخشت في عرض فيلم ان غاب القط (2)
    مريم الخشت في عرض فيلم ان غاب القط (1)
    مريم الخشت تلتقط صورا تذكارية في عرض فيلم ان غاب القط

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- أحمد مسعد:

حرصت الفنانة مريم الخشت، على حضور العرض الخاص للفيلم الكوميدي "إن غاب القط".

ويقام العرض الخاص للفيلم في سينما مول مصر، بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم: إسلام جمال، الطفل علي البيلي، كريم العمري، المؤلف أيمن وتار.

كما حضر العرض الخاص للفيلم بطل العمل الفنان آسر ياسين وزوجته، والفنان محمد جمال سعيد.

ويشارك في بطولة فيلم "إن غاب القط": آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحي، سماح أنور، ومن إخراج سارة نوح.

مريم الخشت فيلم إن غاب القط العرض الخاص لفيلم إن غاب القط آسر ياسين أسماء جلال نجوم الفن

