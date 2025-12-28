توافد نجوم الفن.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- أحمد مسعد:

حرصت الفنانة مريم الخشت، على حضور العرض الخاص للفيلم الكوميدي "إن غاب القط".

ويقام العرض الخاص للفيلم في سينما مول مصر، بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم: إسلام جمال، الطفل علي البيلي، كريم العمري، المؤلف أيمن وتار.

كما حضر العرض الخاص للفيلم بطل العمل الفنان آسر ياسين وزوجته، والفنان محمد جمال سعيد.

ويشارك في بطولة فيلم "إن غاب القط": آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحي، سماح أنور، ومن إخراج سارة نوح.