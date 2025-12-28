بالصور.. كريم العمري وإسلام جمال في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"
كتب : منال الجيوشي
تصوير- أحمد مسعد
حرص عدد من نجوم الفن، على حضور العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط".
وحضر العرض منذ قليل، الفنان كريم العمري، والفنان إسلام جمال، والطفل علي البيلي، والمؤلف أيمن وتار.
كما حضر العرض عدد من نجوم وصناع الفيلم، ويقام العرض بإحدى السينمات بمول مصر.
فيلم "إن غاب القط" بطولة: آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، سماح أنور، علي صبحي، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.