كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه بفيلم "الملحد" المقرر عرضه في دور العرض السينمائي يوم الأربعاء المقبل.

حل طارق الشناوي ضيفا على برنامج "آخر النهار" المعروض على قناة النهار، وكشف عن رأيه في فيلم "الملحد"، وقال: "هذا الفيلم مباشر لدرجة الفجاجة في الترويج للإيمان وضرب الإلحاد، أسوأ حاجة في الإبداع المباشرة، الفن له هامش والهامش هو جمال الإبداع".

مضيفا: "إبراهيم عيسى من أهم الصحفيين اللي عرفتهم مصر على الإطلاق، ودايما الكاتب الصحفي يفكر بعقله لكن في الدراما المفروض القلب مش العقل".

كواليس فيلم "الملحد"

تدور أحداث فيلم "الملحد" في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

ويشارك بالبطولة نخبة من نجوم السينما المصرية، هم: أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، تارا عماد، شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل.

اقرأ أيضا:

حذفت صورها القديمة.. الفنانة ملك حسن ترتدي الحجاب

"سابتني وراحت للسما".. أول تعليق من هاني رمزي بعد وفاة والدته