طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم "السادة الأفاضل" (11 صورة)

كتبت- منى الموجي:

كشفت جهات الإنتاج القائمة على فيلم السادة الأفاضل عن الإعلان التشويقي الأول للعمل الذي من المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائي.

وضم الإعلان لقطات مختلفة لأبطال العمل، وظهر كل منهم خلالها راسما على وجهه رد فعل غريب ومثير للتساؤل عن السبب وراء ظهوره بهذا الشكل، ومن بينهم: محمد ممدوح، محمد شاهين، ناهد السباعي، بيومي فؤاد، انتصار، أشرف عبدالباقي، طه دسوقي، هنادي مهنا.

وجاء الفيديو مصحوبا بمقطع من أغنية بعنوان "كل دول على البايظ". "السادة الأفاضل" تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبدالرحمن جاويش، إخراج كريم الشناوي.