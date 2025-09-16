إعلان

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم "السادة الأفاضل" (11 صورة)

12:50 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    طه دسوقي في فيلم السادة الأفاضل
  • عرض 11 صورة
    فيلم السادة الأفاضل 1
  • عرض 11 صورة
    فيلم السادة الأفاضل 2
  • عرض 11 صورة
    فيلم السادة الأفاضل 3
  • عرض 11 صورة
    فيلم السادة الأفاضل
  • عرض 11 صورة
    محمد شاهين في فيلم السادة الأفاضل
  • عرض 11 صورة
    محمد فاضل في فيلم السادة الأفاضل
  • عرض 11 صورة
    ناهد السباعي في فيلم السادة الأفاضل
  • عرض 11 صورة
    بيومي فؤاد في فيلم السادة الأفاضل
  • عرض 11 صورة
    انتصار في فيلم السادة الأفاضل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

كشفت جهات الإنتاج القائمة على فيلم السادة الأفاضل عن الإعلان التشويقي الأول للعمل الذي من المقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائي.

وضم الإعلان لقطات مختلفة لأبطال العمل، وظهر كل منهم خلالها راسما على وجهه رد فعل غريب ومثير للتساؤل عن السبب وراء ظهوره بهذا الشكل، ومن بينهم: محمد ممدوح، محمد شاهين، ناهد السباعي، بيومي فؤاد، انتصار، أشرف عبدالباقي، طه دسوقي، هنادي مهنا.

وجاء الفيديو مصحوبا بمقطع من أغنية بعنوان "كل دول على البايظ". "السادة الأفاضل" تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبدالرحمن جاويش، إخراج كريم الشناوي.

فيلم السادة الأفاضل محمد ممدوح محمد شاهين ناهد السباعي بيومي فؤاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان