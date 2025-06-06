تركي آل الشيخ يطرح البرومو الدعائي لفيلم "The seven Dogs"

كتب- مصطفى حمزة:

طرح المستشار تركي آل الشيخ "رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية"، البرومو الدعائي لفيلم "The Seven Dogs"، الذي يقوم ببطولته النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

وقام تركي بنشر البرومو، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وموقع الفيديوهات يوتيوب، وكتب: "سيكون نقله نوعية في عالم وتاريخ السينما في المنطقة، وتم تصويره بالكامل في الرياض في استديوهات الحصن ‏BigTime في الرياض".

الفيلم سيناريو وحوار محمد الدباح، وانطلق تصويره في يناير 2025 في استوديوهات الحصن Big Time، بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار.

وتولى إخراج فيلم The Seven Dogs، الثنائي العالمي عادل وبلال، بطولة النجمين كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، و هالة صدقي.