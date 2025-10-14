"مثلث الحب" للمخرجة آلاء محمود يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

تشارك المخرجة آلاء محمود بفيلمها التسجيلي الطويل الأول "مثلث الحب" في قسم عروض خاصة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته السادسة والأربعين والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر المُقبل.

الفيلم بدأ تصويره منذ 10 أعوام تقريبا، وتحديدا عام 2016، وتم عمل مونتاج لكل ما تم تصويره منذ ٦ شهور، وقالت المخرجة في بيان صحفي "قبل عشر سنوات، ظننتُ أنني أصنع هذا الفيلم لمها فقط، ولكن مع الوقت، أدركتُ أنه لم يكن مخصصًا لها وحدها، بل ينتمي أيضًا لمصطفى ولي أنا، وكل إنسان يبحث عن المعنى في الحب والفقد".

وأضافت "مُثلث الحُب رحلة حميمة عن الحُب، وعن المشاعر التي تُترك دون البوح بها، وعن القوة الهشة التي تحملنا إلى الأمام".

وقال مصطفى بهجت المنتج الفني "الفيلم حالة خاصة في تفاصيله، فهو بمثابة رحلة عميقة في معاني الحب والحياة والفقد، وأحببت أن يشاركنا الجمهور في تفاصيلها".

فيلم "مثلث الحب" إخراج آلاء محمود، موسيق ى تصويرية لتامر كروان، ومهندس الصوت أحمد جابر، ومونتاج آلاء محمود، وعالية إبراهيم، وإنتاج مصطفى بهجت، بالشراكة مع أحمد إيهاب السعيد.

المخرجة آلاء محمود تخرجت من المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج، بعد تخرجها، كتبت وأخرجت الفيلم القصير"١+١"، بطولة أمير المصري، وسارة عبدالرحمن، والذي شارك في عدد من المهرجانات الدولية، من بينها مهرجان فيلمي الأول في فرنسا، كما رشح لجائزة أفضل فيلم عربي قصير في دبي، كما تعمل الآن على تصوير فيلمها الروائي القصير الثاني.