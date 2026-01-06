أعلن الفنان محمد إمام انتهاء تصوير فيلم صقر وكناريا بمشاركة الفنان هشام شيكو، والمقرر عرضه في العيد الفترة المقبلة.

وكتب محمد إمام عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "مع ألذ و أحلى النجوم في الوطن العربي شيكو، إنتاج وائل عبدالله ، أحمد بدوي، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي".

وأضاف: "شكراً لكل اللي شاركني الرحله الجميله دي، تقريباً ده من أحلى الافلام اللي عملتها لحد دلوقتي، إن شاء الله هيبقى مفاجأة ٢٠٢٦، استنونا في عيد من الاتنين".

أبطال مسلسل "الكينج"

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

اقرأ أيضا..

بإطلالة شبابية.. مريم حسن تخطف الأنظار من أحدث ظهور

" مش موعد غرامي".. أول رد من والدة الطفلة ريما بعد مشاركتها في "The Blind Date"