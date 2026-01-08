روج الفنان شيكو لفيلمه "صقر وكناريا" الذي يجمعه بالفنان محمد عادل إمام والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

نشر شيكو صورة تجمعه بالفنان محمد إمام من كواليس التصوير عبر حسابه على فيسبوك، وكتب: "الأعلي اجراً في مواجهة الأعلى وزنا في السينما المصرية، إن شاء الله هتتفرجوا على فيلم حلو أوي معمول بمزاج مع حبيبي اللي أنا مبسوط أوي أوي أوي إني اشتغلت معاه النجم محمد إمام من اكتر الناس المحترمين والمتواضعين والمجتهدين اللي شوفتهم في الشغل وأحلى طاقة إيجابية لكل اللي حواليه، شرف ليا يا إيمز الشغل معاك".

وتابع: "من إخراج ملك الأكشن الأستاذ حسين المنباوي، وتأليف الباشمهندس الزميل أيمن وتار، وإنتاج حبيبي اللي اشتغلنا كتير مع بعض الأستاذ وائل عبدالله، أخويا المنتج اللذيذ الحماسي أحمد بدوي".

وأنهى حديثه قائلا: "صقر وكناريا عمل استثنائي فنيا وإنسانيا ومن ألذ التجارب اللي عملتها وأوعدكم هتتبسطوا أوي أوي انتظرونا في عيد من الأعياد بقى".

أعمال ينتظر عرضها شيكو قريبا

يشارك الفنان شيكو، الفنان هشام ماجد بطولة الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

أعمال ينتظر عرضها محمد إمام قريبا

ينتظر محمد إمام عرض مسلسل "الكينج" في موسم دراما رمضان 2026.

كما ينتظر عرض فيلم "شمس الزناتي: البداية" والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

