تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 10 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: كولونيا، جوازة ولا جنازة، إن غاب القط، الملحد، طلقني، خريطة رأس السنة، الست، السلم والثعبان 2، ولنا في الخيال.. حب، السادة الأفاضل، وحققت أمس الأربعاء 7 يناير 2026، إيرادات بلغت 10 ملايين و622 ألفا و604 جنيهات، موزعة على النحو التالي..

إن غاب القط

احتل فيلم إن غاب القط المركز الأول متصدرا إيرادات شباك التذاكر، وحقق 4 ملايين و541 ألفا و279 جنيها.

"إن غاب القط" تأليف أيمن وتار، إخراج سارة نوح، بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، انتصار، محمد شاهين، سامي مغاوري، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، رحاب الجمل، حمزة دياب.

جوازة ولا جنازة

وفاز بالمركز الثاني فيلم "جوازة ولا جنازة" بعد تحقيقه 2 مليون و81 ألفا و812 جنيها.

"جوازة ولا جنازة" تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، إخراج أميرة دياب، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، عادل كرم، دنيا ماهر.

طلقني

وجاء في المركز الثالث فيلم طلقني، محققا مليونا و942 ألفا و27 جنيها.

"طلقتي" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة دينا الشربيني، كريم محمود عبدالعزيز، محمد محمود، باسم سمرة.

الملحد

ذهب المركز الرابع لفيلم الملحد، بعد تحقيقه 502 ألف و643 جنيها.

الملحد تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل، بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا.

ولنا في الخيال.. حب

وفاز بالمركز الخامس فيلم "ولنا في الخيال.. حب"، وحقق 424 ألفا و797 جنيها.

"ولنا في الخيال.. حب" تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، بسنت أبو باشا.

السلم والثعبان 2

وكان المركز السادس من نصيب فيلم السلم والثعبان 2- لعب عيال، بعد تحقيقه 398 ألفا و261 جنيها.

"السلم والثعبان 2" قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، سوسن بدر، ظافر العابدين، ماجد المصري.

الست

وحصل فيلم الست على المركز السابع وبلغ إيراده 263 ألفا و29 جنيها.

"الست" تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة منى زكي، كريم عبدالعزيز، عمرو سعد، أحمد خالد صالح، محمد فراج، تامر نبيل، سيد رجب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

كولونيا

وكان المركز الثامن من نصيب فيلم كولونيا، وحقق 257 ألفا و747 جنيها.

كولونيا تأليف محمد صيام وأحمد عامر، وإخراج محمد صيام، بطولة أحمد مالك، كامل الباشا، مايان السيد.

السادة الأفاضل

جاء فيلم السادة الأفاضل في المركز التاسع، محققا 169 ألفا و946 جنيها.



السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

خريطة رأس السنة

وحصل على المركز العاشر فيلم خريطة رأس السنة، بعد تحقيقه 41 ألفا و63 جنيها.

"خريطة رأس السنة" تأليف يوسف وجدي، إخراج عمرو الجندي، بطولة ريهام عبدالغفور، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا، آسر أحمد، مصطفى أبو سريع.