تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات سابقة عن علاقته الشخصية مع أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، واصفًا إياها بأنها تجاوزت مجرد معرفة عابرة، إذ كان ترامب وجاكسون يقضيان أوقاتًا معًا في مناسبات اجتماعية، بما في ذلك تناول الطعام، ويُقال إنه كان يقضي وقتًا مع عائلة ترامب خلال فترة التسعينيات.

ترامب وعلاقته بالراحل مايكل جاكسون

ذكر ترامب في أحد تصريحاته أن جاكسون كان يتفاعل كثيرًا مع أطفاله، وكان دائما ما يقوم بزيارتهم، ويقضي وقتًا في اللعب معهم، ووصفه ترامب بأنه شخص يتمتع بمحبة فطرية للأطفال، كما وصفه بأنه "صديق عزيز للغاية"، و"عبقري"، و"أعظم فنان" عرفه على الإطلاق.

ودافع ترامب كثيرا عن مايكل جاكسون ضد الإدعاءات التي لاحقته، مستشهدًا بصداقتهما منذ أن كان جاكسون يقيم في برج ترامب، ومرة أخرى في منتجع مارالاغو، واصفًا إياه بأنه "رجل نبيل بكل معنى الكلمة".

وعن موهبة مايكل جاكسون أشار ترامب إلى أن مايكل جاكسون "عبقري" و"شخص رائع" و"متميز" و"لامع".

إلى جانب هذه التصريحات، أشاد ترامب أيضًا بموهبة جاكسون وإرثه، ووصفه بأنه أحد أعظم الفنانين الذين عرفهم على الإطلاق، مثنيًا على إبداعه وذكائه وحضوره الفريد في عالم الموسيقى، كما أشار ترامب إلى أن تأثير جاكسون خلال سنوات تألقه كان لا يضاهى، وطالب أن يُذكر إرثه بتلك اللحظات الفارقة لا بالتحديات التي واجهها لاحقًا.

فيلم "Michael" يحقق 577 مليون دولار عالميا

يعرض بالسينمات حاليا فيلم "Michael" الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للأسطورة مايكل جاكسون ويواصل الفيلم تحطيم العديد من الأرقام القياسية وتخطيه حاجز الـ 500 مليون دولار عالميا (577 مليون دولار).

يتطرق الفيلم لرحلة ملك البوب منذ بدايته الفنية حتى انطلاقه في عالم الغناء والتمثيل وعلاقته بنجوم هوليوود إلى جانب الصراعات والتحديات التي واجهها حتى وفاته عام 2009.

وأشرف على كتابة سيناريو الفيلم الكاتب الأمريكي المرشح لجائزة الأوسكار جون لوجان، والذي أشرف على كتابة عدد من السيناريوهات لعدد من الأعمال السينمائية الهامة طوال مسيرته، أبرزها فيلم الدراما "Gladiator" عام 2001، وفيلم الدراما "The Aviator" عام 2005، وأخيرًا بفيلم المغامرات "Hugo" عام 2012.

ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم ونجمات هوليوود، هم الممثل الشاب جعفر جاكسون، الممثل المرشح لجائزة الأوسكار كولمان دومينجو، والممثل الأمريكي مايلز تيلر، الممثلة الأمريكية نيا لونج.

