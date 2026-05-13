أثارت الممثلة الإيرانية جولشيفته فراهاني، حالة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تناقل تقريرا عن عدة وكالات لسيناريو صفع زوجة الرئيس الفرنسي له بالقلم وهو ما طرحه الصحفي فلوريان تارديف في كتابه "زوج شبه مثالي" الصادر اليوم الأربعاء وبحسب ما ورد فيه، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أقام لمدة عدة أشهر "علاقة افتراضية" مع الممثلة الإيرانية جولشيفته فراهاني.

وقال تارديف في مقابلة مع إذاعة "RTL": "هذا ما قيل لي وتكرر على مسامعي من داخل محيطهم". وأضاف أن بعض الرسائل المتبادلة "تجاوزت حدود المجاملة"، واحتوت على عبارات مثل "أجدك جميلة جدا".

نستعرض لكم معلومات عن الممثلة الإيرانية جولشيفته فراهاني في السطور التالية:

- جلشيفته فراهاني من مواليد 10 يونيو 1983.

- ممثلة ومغنية إيرانية وهي ابنة المخرج والممثل الإيراني بهزاد فراهاني.

- شقيقتها هى الممثلة شقايق فراهاني.

- بدأت جلشيفته فراهاني دراسة الموسيقى والعزف على البيانو في سن الخامسة.

- في سن 14 مثلت في فيلم "شجرة الإِجاص" من إخراج داريوش مهرجوئي، وهو الدور الذي حازت فيه على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان فجر السينمائي في إيران.

- فازت بجائزة بمهرجان سان سيباستيان السينمائي العام 2006 عن دورها في فيلم "نصف القمر" للمخرج الإيراني باهمان جوباديوهو ما جعلها تظل في إيران رافضة الذهاب إلى معهد الكونسرفاتوار الموسيقي في فيينا.

- عام 2009 لعبت دور زبيدة في فيلم بخصوص إيلي للمخرج فرهادي أصغر.

- في عام 2008 شاركت في فيلم كتلة أكاذيب Body of Lies الذي يقوم ببطولته ليوناردو دي كابريو وراسل كرو، والذي تدور قصته حول عميل استخبارات أمريكية يتوجه إلى الأردن للقبض على إرهابي فار.. تلك المشاركة جعلت السلطات الإيرانية تمنعها من مغادرة إيران بسبب عدم ارتدائها الحجاب الذي تفرضه السلطات الإيرانية على مواطناتها، أثناء تمثيلها الفيلم.

- نشأت جولشفته فراهاني في عائلة تنظر إلى الفن كنوع من الطهارة على الرغم من تحفظها على المفردة، وكان والدها يعتبر الفنان "خادما للناس"، ومنه ورثت هذا المبدأ وإن تكن بدايتها في التمثيل لم تلقى موافقته.

- اختارها المخرج الإيراني القدير داريوش مهرجوي وهي في سن الـ 14 لأداء دور رئيس في "شجرة الكمثرى" لم تخبر والدها، ولكن عندما اكتشف الأمر رفض التواصل معها طوال فترة التصوير، ولاحقاً قبِل الأمر الواقع بعد أن اتضح له أن ابنته اختارت المهنة التي تناسبها.

- اختارها مهرجان لوكارنو السينمائي المقرر اقامته في 16 أغسطس 2026 الممثلة الإيرانية الاربعينية غولشيفته فراهاني لتكريمها بـ "جائزة التميز" تتويجا لمسيرة فنية ونضالية عابرة للحدود.

- قال جونا نازارو مدير مهرجان لوكارنو في دورته الـ 78 عنها ليست مجرد نجمة بالمعنى التقليدي بل هي ممثلة تعبر بين الأفلام التجارية وسينما المؤلف من دون أن تفقد جوهرها الإنساني، سواء ظهرت إلى جانب ليوناردو دي كابريو في "كتلة أكاذيب" أو في "باترسون" لجيم جارموش، أو في سينما فرنسية حميمية كتلك التي قدمتها مع كريستوف أونوريه وأرنو ديبليشان، فهي تظل الشخصية التي تقاوم القوالب الجاهزة.

- في إحدى مقابلاتها مع "لو موند" صرحت أنها في إيران كانت تكره "أن تكون امرأة" لما في واقع النساء من صعوبات وتحديات.

- تصف فراهاني نفسها بأنها "لاجئة بلا جذور" وتعترف أنها بعد خروجها إلى الحرية ما عادت قادرة على التمثيل وهى ترتدي الحجاب، ولم تخفِ رفضها له إذ ترى أنه في إيران شكلي لا ديني بالمعنى الكامل، وتربطه بثقافة الذكور الذين لا يريدون للمرأة أن توجد من دون غلاف قماشي.

اقرأ أيضا:

بعد الصلح.. محمد رمضان ضيف عمرو أديب في برنامج الحكاية (صور)

تأييد إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه لزينة "أجر خادمة"