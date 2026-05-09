امتلك أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون مزرعة أسطورية باسم "Neverland Ranch"، وكانت مسكن لـ "جاكسون" منذ عام 1988 حتى 2005، وقام بتسميتها بهذا الاسم على خلفية جزيرة "Neverland" بأحداث فيلم بيتر بان الشهير.

وتضمنت مزرعة جاكسون حديقة خاصة بها حديقة أزهار على شكل ساعة وتماثيل عديدة للأطفال، وحديقة للحيوانات الأليفة، إلى جانب حديقة الملاهي تضمنت سكك الحديدية، وأيضا العديد من الألعاب منها عجلة فيريس، كاروسيل، زيبر، الاخطبوط، سفينة القراصنة، ومناطق ترفيهية أخرى، كما تضمنت مسرحا سينمائيا مجهزا بالكامل.

فيلم وثائقي يتهم تحرش مايكل جاكسون بالأطفال

عرض الفيلم الوثائقي "Leaving Neverland ضمن فعاليات مهرجان صندانس السينمائي الدولي لأول مرة عام 2019.

تدور أحداث الفيلم حول رصد عدد من قضايا تتهم مايكل جاكسون بالتحرش الجنسي للأطفال، وهو ما يسرده عدد من ضحايا مايكل جاكسون بأحداث الفيلم.

الفيلم بلغت مدة عرضه 4 ساعات، وقدم عددًا من الحالات التي اتهمت مايكل بالتحرش الجنسي بها خلال فترة طفولتهم، منهم "ويد روبنسن، وجيمس سيفتشاك"، واللذان أكدا تحرش مايكل بهما خلال فترة طفولتهما، ليثيرا العديد من الجدل بتصريحاتهما، ووجود تناقض في حديثهما، إذ قدم روبنسون شهادة بالمحاكمة تضمنت عدم تحرش مايكل جاكسون به جنسياً خلال فترة قضايا التحرش الجنسي بعد رحيل النجم العالمي، وهو ما أثار جدلاً كبيراً.

شائعات طاردت مايكل جاكسون بالتحرش بالأطفال في المزرعة

مزرعة "نيفرلاند" كانت عقاراً كبيرا في كاليفورنيا حوّله مايكل جاكسون إلى مجمع ترفيهي خاص (ملاهي، حديقة حيوان)، اشتهرت باستضافته العديد من الأطفال، وخاصة المرضى والمحرومين، كنوع من التكريم لبراءتهم، بينما اتهمه آخرون باستغلالها في اعتداءات جنسية، وهي تهم نفاها وبرأته المحاكم منها.

إذ أراد مايكل جاكسون خلق "أرض ساحرة" للأطفال لتساعدهم على تخطي همومهم، مع اهتمام فائق بتفاصيل الألعاب لتناسب الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال استضافة العديد من الأطفال وعائلاتهم، منهم المصابين بالسرطان والأيتام.

ورغم أعماله الخيرية، ظل التفاعل مع الأطفال في نيفرلاند موضع تحقيقات، وثّق بعضها فيلم "مغادرة نيفرلاند"، بينما دافع آخرون عن نواياه..

كواليس فيلم "Michael"

يعرض بالسينمات حاليا فيلم "Michael" الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للأسطورة مايكل جاكسون ويواصل الفيلم تحطيم العديد من الأرقام القياسية وتخطيه حاجز الـ 400 مليون دولار عالميا.

يتطرق الفيلم لرحلة ملك البوب منذ بدايته الفنية حتى انطلاقه في عالم الغناء والتمثيل وعلاقته بنجوم هوليوود إلى جانب الصراعات والتحديات التي واجهها حتى وفاته عام 2009.

وأشرف على كتابة سيناريو الفيلم الكاتب الأمريكي المرشح لجائزة الأوسكار جون لوجان والذي أشرف على كتابة عدد من السيناريوهات لعدد من الأعمال السينمائية الهامة طوال مسيرته أبرزها فيلم الدراما "Gladiator" عام 2001، وفيلم الدراما "The Aviator" عام 2005، وأخيرًا بفيلم المغامرات "Hugo" عام 2012.

ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم ونجمات هوليوود هم الممثل الشاب جعفر جاكسون، الممثل المرشح لجائزة الأوسكار كولمان دومينجو، والممثل الأمريكي مايلز تيلر، الممثلة الأمريكية نيا لونج.

اقرأ أيضا:

انهيار مجدي البحيري من البكاء: أخويا الكبير مات واتبهدل في حياته

ريهام سعيد تكشف سبب اعتذارها لـ هاني شاكر بعد وفاته- فيديو



