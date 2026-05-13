إعلان

بالصور.. جلسة تصويرللجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي

كتب : مروان الطيب

08:00 ص 13/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    السيناريست البريطاني بول لافيرتي
  • عرض 10 صورة
    المخرجة البلجيكية لورا واندل
  • عرض 10 صورة
    المخرجة الصينية كلوي تشاو
  • عرض 10 صورة
    المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك
  • عرض 10 صورة
    الممثل العالمي ستيلان سكارسجارد
  • عرض 10 صورة
    الممثلة روث نيجا
  • عرض 10 صورة
    المخرج التشيلي دييغو سيسبيدز
  • عرض 10 صورة
    النجمة العالمية ديمي مور
  • عرض 10 صورة
    الممثل الإيفواري اسحق دي بانكولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على "فيسبوك"، صورا من كواليس جلسة التصوير وتصدرها رئيس لجنة التحكيم المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم هم النجمة العالمية ديمي مور، الممثل الإيفواري اسحق دي بانكولي، المخرجة البلجيكية لورا واندل، السيناريست البريطاني بول لافيرتي، الممثل العالمي ستيلان سكارسجاد، المخرج التشيلي دييجو سيسبيدز، المخرجة الصينية كلوي تشاو، الممثل الإيفواري اسحق دي بانكولي، والتقطوا صورة تذكارية مجمعة احتفالا ببدء الفعاليات.

كواليس فيلم الافتتاح

افتتح مهرجان كان السينمائي الدولي فعالياته اليوم الثلاثاء بالفيلم الفرنسي "القبلة الكهربائية" للمخرج بيير سلفادوري والمرشح لجائزة "السعفة الذهبية" هذا العام، المعروض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، التي يرأسها المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك.

تدور أحداث الفيلم حول رسام في باريس عام 1928، عاجز عن العمل منذ وفاة زوجته، فيشارك دون علمه في جلسات تحضير أرواح وهمية تُنظمها عاملة في كرنفال. وبينما يستعيد إلهامه، تقع هي في حب الرجل الذي تخدعه.

كواليس تكريم بيتر جاكسون بـ "السعفة الذهبية"

سيتم تكريم المخرج والمنتج النيوزيلندي العالمي، بيتر جاكسون بجائزة "السعفة الذهبية" الفخرية احتفاء بمسيرته السينمائية الضخمة، وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح.
احتفت إدارة المهرجان بمسيرة المخرج العالمي بيتر جاكسون وكتبت عن تكريمه عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام": "في 31 مايو عام 2001 عرض لأول مرة ملحمة بيتر جاكسون سيد الخواتم ضمن فعاليات المهرجان، وها هو يعود بعد 25 عاما، الرجل الذي غير صناعة السينما إلى الأبد.

اقرأ أيضا:

"تعلمنا منه كيف يكون التمثيل فنا".. نجوم الفن ينعون عبدالرحمن أبو زهرة بكلمات مؤثرة

خاص| أول تعليق من نبيلة عبيد على أزمتها مع زوجة الراحل هاني شاكر

مهرجان كان السينمائي لجنة تحكيم ديمي مور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"المرض قتله وجدته تخلصت من الجثمان بالمقابر".. كشف لغز العثور على جثة الطفل
أخبار المحافظات

"المرض قتله وجدته تخلصت من الجثمان بالمقابر".. كشف لغز العثور على جثة الطفل
ميرنا جميل بشورت أبيض ونادين نجيم بفستان جريء.. لقطات نجوم الفن خلال 24
زووم

ميرنا جميل بشورت أبيض ونادين نجيم بفستان جريء.. لقطات نجوم الفن خلال 24
ترامب: سأطلب من الرئيس شي جين بينج فتح الصين
شئون عربية و دولية

ترامب: سأطلب من الرئيس شي جين بينج فتح الصين
محمد صبحي يبكي على الهواء: لو هبيع بيتي وعربيتي هصرف على الإسماعيلي
رياضة محلية

محمد صبحي يبكي على الهواء: لو هبيع بيتي وعربيتي هصرف على الإسماعيلي
لماذا تأخرت منحة التموين الاستثنائية لشهر مايو 2026؟
أخبار مصر

لماذا تأخرت منحة التموين الاستثنائية لشهر مايو 2026؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حديث بالفن| رسالة مؤثرة من لميس الحديدي وحفل زفاف البلوجر عبدالعاطي
لأول مرة منذ 69 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية