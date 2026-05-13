نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على "فيسبوك"، صورا من كواليس جلسة التصوير وتصدرها رئيس لجنة التحكيم المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم هم النجمة العالمية ديمي مور، الممثل الإيفواري اسحق دي بانكولي، المخرجة البلجيكية لورا واندل، السيناريست البريطاني بول لافيرتي، الممثل العالمي ستيلان سكارسجاد، المخرج التشيلي دييجو سيسبيدز، المخرجة الصينية كلوي تشاو، الممثل الإيفواري اسحق دي بانكولي، والتقطوا صورة تذكارية مجمعة احتفالا ببدء الفعاليات.

كواليس فيلم الافتتاح

افتتح مهرجان كان السينمائي الدولي فعالياته اليوم الثلاثاء بالفيلم الفرنسي "القبلة الكهربائية" للمخرج بيير سلفادوري والمرشح لجائزة "السعفة الذهبية" هذا العام، المعروض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، التي يرأسها المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك.

تدور أحداث الفيلم حول رسام في باريس عام 1928، عاجز عن العمل منذ وفاة زوجته، فيشارك دون علمه في جلسات تحضير أرواح وهمية تُنظمها عاملة في كرنفال. وبينما يستعيد إلهامه، تقع هي في حب الرجل الذي تخدعه.

كواليس تكريم بيتر جاكسون بـ "السعفة الذهبية"

سيتم تكريم المخرج والمنتج النيوزيلندي العالمي، بيتر جاكسون بجائزة "السعفة الذهبية" الفخرية احتفاء بمسيرته السينمائية الضخمة، وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح.

احتفت إدارة المهرجان بمسيرة المخرج العالمي بيتر جاكسون وكتبت عن تكريمه عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام": "في 31 مايو عام 2001 عرض لأول مرة ملحمة بيتر جاكسون سيد الخواتم ضمن فعاليات المهرجان، وها هو يعود بعد 25 عاما، الرجل الذي غير صناعة السينما إلى الأبد.

