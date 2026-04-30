كشفت العديد من التقارير العالمية أن هناك تحضيرات لإنتاج جزء ثان من فيلم السيرة الذاتية "Michael" وذلك بعد النجاح التجاري الكبير للفيلم وتخطيه الـ 200 مليون دولار عالميا بأول أسبوع عرض بالسينمات حول العالم.

وتشير التقارير إلا أن من المتوقع أن تبدأ العملية الإنتاجية للجزء الثاني نهاية عام 2026 أو مع بداية عام 2027، وسيعود مخرج الفيلم أنطوان فوكوا لإخراج الجزء الثاني.

حالة من الجدل بين الجمهور والنقاد على فيلم "مايكل"

شهد عرض الفيلم تباين في الآراء بين الجمهور والنقاد، إذ أوضح الجمهور أن الفيلم نجح في تجسيد شخصية مايكل جاكسون على شاشة السينما وبالأخص بطل الفيلم جعفر جاكسون الذي يجسد السيرة الذاتية لعمه الراحل مايكل جاكسون، ونجاحه في تقليد استعراضاته التي اشتهر بتقديمها في حفلاته الغنائية على مدار سنوات، وقد كشف جعفر في وقت سابق عن مذاكرته جميع حركات الراحل مايكل جاكسون وهو ما ساعده في تقديمه بالشكل الأمثل وحاز الفيلم على تقييم جماهيري بلغ 7.7/10 وفقا لموقع imdb العالمي.

وعلى الجانب الآخر وصف عدد من النقاد الفيلم بأنه أحد أسوأ أفلام هذا العام، وكشفت عدد من المواقع العالمية المتخصصة في رصد آراء النقاد حول العالم عن تقييماتهم النهائية للفيلم منها موقع "Rotten Tomatoes" بتقييم 27%، وعلى موقع "Metacritic" بتقييم 38%، وأوضح العديد من النقاد أن الفيلم اكتفى بسرد الجوانب الإيجابية لحياة الأسطورة مايكل جاكسون وأن مخرج وكاتب الفيلم لم يغامرا ولم يتم التطرق لأي من المواضيع المثيرة للجدل الخاصة بحياته منها قضايا التحرش الجنسي.

كواليس فيلم "Michael"

يتطرق الفيلم لرحلة ملك البوب منذ بدايته الفنية حتى انطلاقه في عالم الغناء والتمثيل وعلاقته بنجوم هوليوود إلى جانب الصراعات والتحديات التي واجهها حتى وفاته عام 2009.

وأشرف على كتابة سيناريو الفيلم الكاتب الأمريكي المرشح لجائزة الأوسكار جون لوجان والذي أشرف على كتابة عدد من السيناريوهات لعدد من الأعمال السينمائية الهامة طوال مسيرته أبرزها فيلم الدراما "Gladiator" عام 2001، وفيلم الدراما "The Aviator" عام 2005، وأخيرًا بفيلم المغامرات "Hugo" عام 2012.

ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم ونجمات هوليوود هم الممثل الشاب جعفر جاكسون، الممثل المرشح لجائزة الأوسكار كولمان دومينجو، والممثل الأمريكي مايلز تيلر، الممثلة الأمريكية نيا لونج.

اقرأ أيضا:

