يواصل فيلم "Michael" الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لأسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، إثارة الجدل بعد بدأ عرضه مؤخرا بدور العرض السينمائي حول العالم.

ويحقق ايرادات عالمية عالية وفقا لتوقعات البعض قبل عرضه تجاريا، إذ حقق الفيلم بأول أيام عرضه إيرادات بلغت 30 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 150 مليون دولار، وسط منافسة شرسة بين عدد من الأفلام على صدارة شباك التذاكر.

حقائق وشائعات غابت عن فيلم "Michael"

حرص مخرج ومؤلف الفيلم على عدم الخوض بالجانب الخاص بتورط اسم الراحل مايكل جاكسون في قضايا التحرش بالأطفال، إلى جانب ذكر اسمه ضمن المتهمين في قضايا جزيرة إبستين، وابتعد فريق عمل الفيلم عن التطرق لهذه القضايا ضمن أحداث الفيلم، واهتمامهم فقط بقصة صعوده وبالجانب الفني الخاص بمايكل واستعراضاته الاستثنائية وحفلاته الغنائية التي شهدت حضور الملايين من جميع أنحاء العالم.

فيلم وثائقي يفضح تحرش مايكل جاكسون بالأطفال

عُرض الفيلم الوثائقي "Leaving Neverland" ضمن فعاليات مهرجان صندانس السينمائي الدولي لأول مرة عام 2019.

وتدور أحداث الفيلم حول رصد عدد من قضايا مايكل جاكسون الخاصة بالتحرش الجنسي للأطفال، وهو ما يسرده عدد من ضحايا مايكل جاكسون بأحداث الفيلم.

الفيلم بلغت مدة عرضه 4 ساعات، وقدم عددًا من الحالات التي اتهمت مايكل بالتحرش الجنسي بها خلال فترة طفولتهم، منهم "ويد روبنسن، وجيمس سيفتشاك"، وسط تأكيد تحرش مايكل بهما خلال فترة طفولتهما، ليثيرا العديد من الجدل بتصريحاتهما، ووجود تناقض في حديثهما، إذ قدم روبنسون شهادة بالمحاكمة تضمنت عدم تحرش مايكل جاكسون به جنسياً خلال فترة قضايا التحرش الجنسي بعد رحيل النجم العالمي، وهو ما أثار جدلاً كبيراً.

كواليس فيلم "Michael"

يتطرق الفيلم لرحلة ملك البوب منذ بدايته الفنية حتى انطلاقه في عالم الغناء والتمثيل وعلاقته بنجوم هوليوود إلى جانب الصراعات والتحديات التي واجهها حتى وفاته عام 2009.

وأشرف على كتابة سيناريو الفيلم الكاتب الأمريكي المرشح لجائزة الأوسكار جون لوجان والذي أشرف على كتابة عدد من السيناريوهات لعدد من الأعمال السينمائية الهامة طوال مسيرته أبرزها فيلم الدراما "Gladiator" عام 2001، وفيلم الدراما "The Aviator" عام 2005، وأخيرًا بفيلم المغامرات "Hugo" عام 2012.

ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم ونجمات هوليوود هم الممثل الشاب جعفر جاكسون، الممثل المرشح لجائزة الأوسكار كولمان دومينجو، والممثل الأمريكي مايلز تيلر، الممثلة الأمريكية نيا لونج.

اقرأ أيضا:

هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة

ياسر جلال يوضح حقيقة مرور ميرفت أمين بأزمة صحية (ماذا قال؟)



