عاش أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون حياته وسط العديد من الأسرار التي لم يتم الكشف عنها حتى بعد رحيله، ومن ضمن هذه الأسرار سؤال يردده جمهوره ومحبيه حول حقيقة اعتناقه الدين الإسلامي قبل وفاته.

وبدأ العديد من محبي مايكل في البحث عن حقيقة ما يتداوله البعض، وخاصة وأن عددا كبيرا من أفراد أسرته اعتنقوا الإسلام، أبرزهم: ابن شقيقه جعفر جاكسون الذي جسد سيرة عمه الذاتية بفيلم "Michael" ويعرض حاليا بالسينمات حول العالم، ويحقق نجاحا جماهيريا فاق كل التوقعات بأكثر من 400 مليون دولار عالميا في أقل من شهر.

ما هي حقيقة اعتناق مايكل جاكسون الدين الإسلامي؟

نشأت عائلة مايكل جاكسون في الأصل على الديانة اليهودية بتأثير من والدتهم كاثرين، لكن تفرقت دياناتهم لاحقاً، بينما توفي مايكل جاكسون مسيحياً، اعتنق شقيقه جيرمين الإسلام، وتنوعت التوجهات الدينية بين أفراد الأسرة، خاصة مع إسلام جانيت جاكسون لفترة بعد زواجها سابقاً.

انتشرت شائعات قوية باعتناق مايكل جاكسون الإسلام قبل وفاته، وكان شقيقه جيرمين جاكسون أعلن إسلامه عام 1989 بعد زيارة للبحرين، وتأثره بالثقافة الإسلامية.

كما تزوجت جانيت شقيقة مايكل من الملياردير المسلم وسام المانع سابقاً، وأشارت إلى أن ابنها يتربى على الإسلام.

وترددت أنباء عن اعتناق أبناء مايكل الإسلام، إذ ذكرت تقارير أن ابنته باريس اعتنقت ديانة مختلفة عن المسيحية، بينما يشار إلى أن أبناء مايكل قد يكونون تأثروا ببيئة إسلامية من خلال عمهم جيرمين.

مؤثرة أسترالية تؤكد نطق مايكل جاكسون الشهادة قبل وفاته

تحدثت المؤثرة الأسترالية ليلي جاي عن اعتناق مايكل جاكسون الدين الإسلامي قبل وفاته، وذلك عبر حسابها الرسمي على "تيك توك".

وقالت في مقطع فيديو: "هل تعلمون أن مايكل نطق الشهادة وغير اسمه إلى ميخائيل، بل أنه شارك في بناء أحد المساجد هناك، وكان يردد عبارة السلام عليكم وإن شاء الله طوال الوقت، كما أن مربيته الخاصة ومصوره الشخصي قالا إن مايكل كان يدرس القرآن الكريم".

وتابعت: "كما أن شقيقه جيرمين جاكسون وشقيقته جانيت كلاهما اعتنقا الإسلام، حتى أن جعفر جاكسون الذي جسد شخصية مايكل في الفيلم هو أيضا مسلم، وفوق كل ذلك كتب مايكل أغنية لم تصدر بشكل رسمي بعنوان Give Thanks to Allah".

جيرمين جاكسون يعلن اعتناق مايكل جاكسون الإسلام

خرج جيرمين جاكسون شقيق مايكل جاكسون عن صمته، وكشف للعالم حقيقة اعتناق مايكل للإسلام، مؤكدا: "أنا متأكد من أن مايكل اعتنق الإسلام في قلبه، ولكنه لم يعلنه، وذلك قبل وفاته في عام 2009" وفق لصحيفة "البيان".

وتابع الذي يُعرف أيضًا باسم محمد عبدالعزيز: "أتذكر قبل عامين من وفاة شقيقي عندما كنت في السعودية لأداء العمرة، واشتريتُ ستة كتب دينية تشرح الإسلام من مكة المكرمة، وقمت بإهدائها له بعد عودتي إلى أمريكا، وقد كان يحب قراءة الكتب كثيرًا، وأنا متأكد من أنه قرأ الكتب التي أهديتها له جميعها، واهتدى للإسلام".

واستطرد قائلاً: "مايكل كان يُخفي الإسلام في قلبه، ولم يعلن عنه، وأعتقد أن أبنائه أيضا قد يكونون اعتنقوا الإسلام، لكنهم يُخفون ذلك".

