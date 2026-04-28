بالتزامن مع عرض فيلم مايكل الذي يعيد إحياء سيرة ومسيرة مايكل جاكسون، تتجدد حالة التأثر العالمي بـ"ملك البوب"، ليس فقط في الغرب، بل تمتد إلى العالم العربي، حيث ترك بصمة واضحة على عدد من نجوم الفن المصري، الذين استلهموا أسلوبه الاستعراضي وأداءه المسرحي المميز في أعمالهم.

بالتزامن مع عرض فيلم "مايكل" الذي يستعرض سيرة ومسيرة ملك البوب مايكل جاكسون، نجد أنه هناك حالة اهتمام عالمي بتأثيره الفني الذي تجاوز حدود الغرب ليصل إلى العالم العربي، حيث ترك بصمة واضحة على عدد من نجوم الفن في مصر.

واستخدم عددً من نجوم الفن في مصر الأسلوب الاستعراضي لملك البوب "مايكل" في الترويج لأعمالهم الفنية والغنائية، منهم الفنان تامر حسني وأحمد الفيشاوي وغيرهم

ونستعرض في التقرير التالي، كيف استخدم النجوم في مصر الرقص الاستعراضي لـ "مايكل جاكسون" في عرض أعمالهم الغنائية والتمثيلية.

تأثر تامر حسني بـ مايكل جاكسون

يُعد من أبرز الفنانين العرب الذين تأثروا بمايكل جاكسون، سواء في أسلوب تقديمه للحفلات الغنائية أو في العروض الاستعراضية التي تعتمد على الرقصات الجماعية والإيقاع السريع.

وحرص تامر حسني في عام 2009 على الترويج لألبومه الغنائي "هعيش حياتي" وظهر في بوسترات الألبوم يرتدي ملابس مميزة كالتالي يرتديها "مايكل جاكسون"، منه البدلة السوداء والقبعة السوداء والبيضاء.



أكرم حسني تأثر أيضا بمايكل جاكسون

أكرم حسني، حرص تقديم تقليدًا كوميديًا لحركات مايكل جاكسون الشهيرة في أحد الإعلانات التجارية، مستعينًا ببعض من اسلوبه وحركاته المميزة، ما يعكس مدى انتشار وتأثير شخصية جاكسون في الوعي الفني العام.

أحمد الفيشاوي في فيلم الشيخ جاكسون

أحمد الفيشاوي، فقد ظهر تأثير إعجابه بشخصية مايكل جاكسون في شكل أكثر درامية من خلال فيلم "الشيخ جاكسون"، الذي عُرض عام 2017.

وتناول قصة شاب يعيش صراعًا داخليًا بين تدينه وشغفه بموسيقى مايكل جاكسون، في عمل يعكس كيف يمكن للفن أن يترك أثرًا نفسيًا وثقافيًا يتجاوز حدود الزمان والمكان.

إيمي سليم تحتفي بـ "مايكل جاكسون"

شاركت الفنانة إيمي سليم متابعيها على السوشيال ميديا صورًا بإطلالة جديدة وأنيقة، مستوحاة من إطلالات ملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

وكتبت آية على حسابه بموقع "انستجرام": "مايكل جاكسون هو أكثر من مجرد اسم؛ إنه ظاهرة حددت إيقاع جيلنا، والجيل الذي سبق لي، وبلا شك، والكثير من الذين سيتبعونه، كتابه يشعرني وكأنه أمر مستحيل لأنك كيف تُلتقط إرثًا أعاد تشكيل العالم؟ ومع ذلك، بعد مشاهدة الفيلم الجديد الذي يشارك فيه جافار جاكسون، أجد نفسي مُغرقًا في العاطفة والإلهام".

وأضافت: "لقد شاهدت هذا الفيلم بالفعل مرتين، وأنا بالفعل أتطلع إلى المرة الثالثة وهذا وحده يتحدث عن البراعة الحقيقية للتحكم، والتأليف، والمواهب الخام على الشاشة".

ماذا يقدم فيلم مايكل

يستعرض فيلم "مايكل" السيرة الفنية لملك البوب مايكل جاكسون منذ بداياته الأولى في عالم الغناء والتمثيل، مرورًا بمحطاته المهمة وعلاقاته بعدد من نجوم هوليوود، وصولًا إلى التحديات والصراعات التي واجهها طوال مسيرته حتى وفاته عام 2009.

ويُعد الفيلم واحدًا من أبرز الأعمال السينمائية التي تقدم معالجة درامية موسعة لحياة مايكل جاكسون، حيث يتناول رحلته من الطفولة وحتى تحوله إلى أيقونة عالمية في الموسيقى، في رؤية سينمائية تسلط الضوء على الجانب الإنساني والفني في حياته.

الفيلم من إخراج أنطوان فوكوا وإنتاج جراهام كينج، ويقوم ببطولته جعفر جاكسون، نجل شقيق مايكل جاكسون، في تجربة تمثيلية تحظى باهتمام عالمي واسع، إلى جانب مجموعة من نجوم هوليوود، من بينهم كولمان دومينجو المرشح لجائزة الأوسكار، ومايلز تيلر، ونيـا لونج.

اقرأ أيضا..

