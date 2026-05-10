تنافست النجمات والمشاهير على الظهور بإطلالات فاخرة تتجاوز حدود الخيال خلال حفل ميت جالا 2026.

ولم يقتصر ذلك على الفساتين المذهلة فحسب، بل تألقت على السجادة الحمراء مجوهرات نادرة وباهظة الثمن، نستعرض لكم أبرزها في هذا التقرير، وفقا لمجلة "people".

بيونسيه

تألقت الممثلة الأمريكية بيونسيه بـ تاج كبير الحجم مصنوع من الألماس من تصميم أوليفييه روستينج، بالإضافة إلى الحلق والكوليه والانسيال.

إيشا أمباني

أذهلت سيدة الأعمال الهندية إيشا أمباني الجميع بإطلالتها الساحرة في حفل ميت جالا، حيث ارتدت فستان من تصميم جاوراف جوبتا.

أكثر ما يلفت الانتباه في هذه الإطلالة هو التطريز الفاخر للفستان بأحجار نادرة وفريدة من نوعها، ويشمل ذلك 200 ماسة، بالإضافة إلى سلسلة من الزمرد على ظهر الفستان.

وأضافت إيشا قلادة أخرى من تصميم لورين شوارتز مرصعة بزمردة عيار 50 قيراط سبق أن ارتدتها أنجلينا جولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2009.

آن هاثاواي

زينت الممثلة الأمريكية آن هاثاواي إطلالتها في حفل ميت جالا بـ عقد ذهبي مرصع بـ 35 قيراط من الألماس يتماشى بشكل مثالي مع فستانها من مجموعة مايكل كورس .

دواين جونسون

اختار الممثل الأمريكي دواين جونسون الظهور في حفل ميت جالا مرتديا أغلى ساعة على الإطلاق وهي ساعة "بيليونير 3" من جاكوب آند كو، بقيمة 3.3 مليون دولار.

ولم يكتفي بذلك، بل اختار أيضا بروش من الألماس والزمرد من تصميم مانيش مالهوترا للمجوهرات الراقية.

ريهانا

ظهرت النجمة البربادوسية ريهانا بفستان من تصميم ميزون مارجيلا مليء بالمجوهرات.

وأكملت إطلالتها بمجموعة من الخواتم من تصميم فريد لايتون وبريوني ريموند وداين وديزرت دايموندز، بالإضافة إلى دبابيس شعر معدنية مصممة خصيصا لها من تصميم جينيفر بير.

نيا لونج

أطلت الممثلة الأميركية الشهيرة نيا لونج في حفل ميت جالا بـ عقد وأقراط مصنوعة من الزمرد الكولومبي.

سابرينا كاربنتر

تألقت الممثلة الأمريكية سابرينا كاربنتر بفستان مصنوع من شرائط فيلم مرصعة بأحجار الراين.

وأكملت إطلالتها بقلادتين من الألماس من شوبارد تزن كل منهما حوالي 50 قيراط وأقراط من الألماس عيار 10 قراريط وغطاء رأس مرصع بالمجوهرات.

إيميلي بلانت

ارتدت الممثلة البريطانية إيميلي بلانت قلادة فريدة من نوعها من اللؤلؤ من تصميم ميكيموتو بقيمة 500 ألف دولار.

وتتضمن القلادة آلاف اللآلئ من نوع أكويا وحجر مورجانيت بوزن 21.85 قيراط محاط بـ 45.97 قيراط من الألماس.

سودها ريدي

زينت سيدة الأعمال والمليارديرة الهندية سودها ريدي إطلالتها من تصميم مانيش مالهوترا بقلادة مذهلة تبلغ قيمتها 15 مليون دولار.وتتميز القلادة بمجموعة من أحجار الألماس المقطوعة على شكل مثلث وكمثري، وفي قلبها تتوسطها قلادة "ملكة ميريلاني" المصنوعة من التنزانيت الأزرق البنفسجي الداكن بوزن 550 قيراط، ما يجعلها قطعة فريدة تجمع بين الفخامة النادرة والجمال الطبيعي.

جيسو

أضافت جيسو لمسة ساحرة إلى إطلالتها من خلال ارتداء قلادة تشوكر من كارتييه تعود لعام 1905 مطرزة بقماش مخمل وردي فاخر ونسقتها مع أقراط ماسية من نفس الدار.

