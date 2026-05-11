تواصل جورجينا رودريجيز مشاركة جمهورها ومتابعيها كواليس حضورها العديد من المناسبات العالمية، وتنشر صورا من كواليس هذه المناسبات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكشف من خلالها عن العديد من إطلالاتها ما بين الإثارة والأناقة، وتلقى إعجاب متابعيها.

جورجينا تحضر حفل Met Gala 2026

وكان آخر ظهور لجورجينا في حفل "Met Gala" السنوي، المختص بعالم الأزياء والموضة وأحدث الصيحات العالمية الذي أقيم بمتحف متروبوليتان في مدينة نيويورك الأمريكية.

نشرت جورجينا صورا من كواليس حضورها فعاليات الحفل عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، استعرضت خلالها تفاصيل فستانها الأنيق والجذاب، إلى جانب إكسسواراتها.

كما تنشر جورجينا صورا لها بالملابس الرياضية وهي تؤدي العديد من التمارين الشاقة، وسط العديد من تعليقات الإعجاب برشاقتها وجمالها.

آخر مشاركات جورجينا الفنية

كانت آخر مشاركات جورجينا بمسلسل "أنا جورجينا" الذي عرض موسمه الأول على شبكة نتفليكس عام 2022، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة، جعلت نتفليكس تواصل إنتاج عدد من أجزاء أخرى للمسلسل وعرض الموسم الثاني عام 2023، نهاية بالموسم الثالث عام 2024.

وتدور أحداث المسلسل حول حياة جورجينا، الأم، والمؤثرة، وسيدة الأعمال، وشريكة كريستيانو رونالدو.

