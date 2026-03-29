كشفت الجهات المنظمة لحفل المطربة العالمية شاكيرا، عن تأجيل موعد إقامته، بعدما كان محددا له شهر أبريل المُقبل بمنطقة الأهرامات، ووجهت رسالة إلى الجمهور.

وقامت الجهات المنظمة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بكشف تفاصيل التأجيل، وكتبت: "نظراً للظروف الراهنة في المنطقة، قررت شاكيرا وفريقها تأجيل حفلها المرتقب ضمن جولتها العالمية ( Las Mujeres Ya No Lloran- النساء لا يبكين بعد الآن) في القاهرة من 7 أبريل إلى 28 نوفمبر 2026".

مصير تذاكر حفل شاكيرا

وتابعت في بيانها الصحفي: "نعلم أن هذا الخبر غير سار، خاصةً مع اقتراب الموعد، لكننا نعدكم بأن الانتظار سيكون مجدياً. والخبر السار هو أن محبي شاكيرا من جميع أنحاء العالم سيتمكنون الآن من الحضور، حيث يقع الموعد الجديد في عطلة نهاية أسبوع أكثر ملاءمة. إذا كنتم قد اشتريتم تذكرة، فهي لا تزال صالحة تماماً للموعد الجديد، كما يمكنكم استرداد قيمة التذاكر. نشكر تفهمكم، وسنطلعكم على أي مستجدات".

أسعار تذاكر حفل شاكيرا في الأهرامات

يُذكر أن حفل شاكيرا، الذي يأتي بعد 19 عاماً من حفلها في مارس 2007 بمنطقة الأهرامات، تتراوح أسعار تذاكره بين: 7,055 و12,055 و15,055، ووصلت فئة الجلوس المميزة إلى 45,000 جنيه.

وقامت المطربة العالمية شاكيرا بتأجيل جميع حفلاتها في المنطقة العربية، والتي كان من المقرر إقامتها خلال شهري مارس وأبريل؛ وذلك بسبب التوترات الراهنة، إذ تم التراجع عن إحياء حفلها في الأردن الذي كان مقرراً يوم 28 مارس، وآخر في أبو ظبي كان محدداً له يوم 4 أبريل.

