بعد تأجيله.. تعرف على مصير تذاكر حفل شاكيرا في الأهرامات

كتب : مصطفى حمزة

01:21 م 29/03/2026
    شاكيرا
    منشور تاجيل حفل شاكيرا

كشفت الجهات المنظمة لحفل المطربة العالمية شاكيرا، عن تأجيل موعد إقامته، بعدما كان محددا له شهر أبريل المُقبل بمنطقة الأهرامات، ووجهت رسالة إلى الجمهور.

وقامت الجهات المنظمة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بكشف تفاصيل التأجيل، وكتبت: "نظراً للظروف الراهنة في المنطقة، قررت شاكيرا وفريقها تأجيل حفلها المرتقب ضمن جولتها العالمية ( Las Mujeres Ya No Lloran- النساء لا يبكين بعد الآن) في القاهرة من 7 أبريل إلى 28 نوفمبر 2026".

مصير تذاكر حفل شاكيرا

وتابعت في بيانها الصحفي: "نعلم أن هذا الخبر غير سار، خاصةً مع اقتراب الموعد، لكننا نعدكم بأن الانتظار سيكون مجدياً. والخبر السار هو أن محبي شاكيرا من جميع أنحاء العالم سيتمكنون الآن من الحضور، حيث يقع الموعد الجديد في عطلة نهاية أسبوع أكثر ملاءمة. إذا كنتم قد اشتريتم تذكرة، فهي لا تزال صالحة تماماً للموعد الجديد، كما يمكنكم استرداد قيمة التذاكر. نشكر تفهمكم، وسنطلعكم على أي مستجدات".

أسعار تذاكر حفل شاكيرا في الأهرامات

يُذكر أن حفل شاكيرا، الذي يأتي بعد 19 عاماً من حفلها في مارس 2007 بمنطقة الأهرامات، تتراوح أسعار تذاكره بين: 7,055 و12,055 و15,055، ووصلت فئة الجلوس المميزة إلى 45,000 جنيه.

وقامت المطربة العالمية شاكيرا بتأجيل جميع حفلاتها في المنطقة العربية، والتي كان من المقرر إقامتها خلال شهري مارس وأبريل؛ وذلك بسبب التوترات الراهنة، إذ تم التراجع عن إحياء حفلها في الأردن الذي كان مقرراً يوم 28 مارس، وآخر في أبو ظبي كان محدداً له يوم 4 أبريل.

اقرأ أيضا

كيف احتفل صناع مسلسل قلب شمس بعيد ميلاد الفنانة يسرا؟- صور

داليا مصطفى عن مشاركتها في احتفالية المرأة المصرية: "كل التحية لسيدات مصر"

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
أخبار مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
بعد اتصال هاتفي.. شوبير يكشف قرار الخطيب الصادم في الأهلي
رياضة محلية

بعد اتصال هاتفي.. شوبير يكشف قرار الخطيب الصادم في الأهلي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأحد
مصر وباكستان تؤكدان استمرار التنسيق المكثف لدعم الأمن الإقليمي
شئون عربية و دولية

مصر وباكستان تؤكدان استمرار التنسيق المكثف لدعم الأمن الإقليمي
بعد أول يوم تطبيق.. الداخلية تعلن عدد مخالفي قرار غلق المحال 9 مساء
حوادث وقضايا

بعد أول يوم تطبيق.. الداخلية تعلن عدد مخالفي قرار غلق المحال 9 مساء

مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"
الدولار يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويقترب من 54 جنيها
قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة