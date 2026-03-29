شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورًا من احتفال صُناع مسلسل "قلب شمس" بعيد ميلاد النجمة يسرا داخل موقع التصوير.

وظهرت في الصور برفقة كل من محمد سامي والطفل عمر شريف، وسط أجواء احتفالية.

وعلقت منة فضالي على الصور قائلة: "من لوكيشن تصوير مسلسل قلب شمس، عيد ميلاد القمر والملكة، أحلى نجمة وأحلى يسرا، كل سنة وانتي قمر ومنورة الدنيا يا أجمل وأطيب قلب، بحبك أوي".

كواليس مسلسل "قلب شمس"

يخوض محمد سامي في مسلسل "قلب شمس" أولى تجاربه التمثيلية، إلى جانب تأليف وإخراج العمل، والذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

"قلب شمس"، من إنتاج منصة "يانجو بلاي" بالتعاون مع المنتجة مها سليم.

أبطال مسلسل "قلب شمس"

يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم إلى جانب يسرا، أبرزهم: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي، وميشيل مساك.

