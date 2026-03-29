كشفت داليا مصطفى، عن كواليس مشاركتها في احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، بحضور السيدة انتصار السيسي.

ونشرت داليا بوست على حسابها الخاص انستجرام، صورًا لها، وكتبت: "سعدت وتشرفت بمشاركتي في احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح بحضور السيدة انتصار السيسي".

وأضافت: كل التحية لكل سيدات مصر المكافحات والتقدير، واليوم ده حسيت بالتقدير من بلدي وكان تكريم ليا اختياري للمشاركة فيه.

شاركت داليا مصطفى شاركت في موسم رمضان 2026 في أكثر من عمل منهم مسلسل روج إسود، ومسلسل درش.

أحداث مسلسل روج أسود

يتناول مسلسل روج أسود مجموعة من القصص الدرامية المستوحاة من الواقع، مسلطًا الضوء على معاناة نساء يواجهن تحديات حقيقية في حياتهن الزوجية والعائلية، وتتقاطع أحداث العمل داخل أروقة محكمة الأسرة المصرية، حيث تُطرح قضايا متنوعة لا تقتصر على الخيانة والانفصال، بل تمتد لتكشف عن أبعاد اجتماعية أكثر تعقيدًا وعمقًا.

أحداث مسلسل درش

تدور أحداث مسلسل "درش"، حول شخصية يجسدها مصطفى شعبان، وهو عامل عطارة بسيط يعود إلى حارته الشعبية بعد سنوات من الغياب، قبل أن يتعرض لحادث غامض يفقده الذاكرة، لتتحول عودته إلى لغز محير. ومع تطور الأحداث، تتكشف مفاجآت عدة، إذ يتبين أن “درش” ليس شخصية عادية، بل يحمل ماضيًا مليئًا بالأسرار وحيوات مزدوجة. وبين صراع الحاضر وضبابية الماضي، يجد نفسه في مواجهة مصيرية مع خصومه وأشباح تاريخه الخفي.