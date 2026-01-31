إعلان

"ميزانيته 40 مليون دولار".. افتتاحية ضعيفة لفيلم "Melania" زوجة ترامب بدور العرض السينمائي

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 31/01/2026 تعديل في 04:56 م
    بوستر الفيلم الوثائقي ميلانيا
    العرض الخاص لفيلم ميلانيا في البيت الأبيض
    جورجينا تحضر العرض الخاص لفيلم ميلانيا
    زوجة ترامب تتصدر بوستر الفيلم
    مايك تايسون
    كواليس الفيلم الوثائقي ميلانيا
    كواليس العرض الخاص لفيلم ميلانيا

كتب- مروان الطيب:

يواجه الفيلم الوثائقي "Melania" افتتاحية ضعيفة بشباك التذاكر الأمريكي بعد بدء عرضه الجمعة الموافق 30 يناير.

تشير التوقعات إلى أن الفيلم سيحقق ما بين 1 إلى 5 ملايين دولار فقط في عطلة نهاية الأسبوع الأولى في الولايات المتحدة، وهو رقم ضعيف مقارنة بتكلفته التي تقدر بـ 40 مليون دولار.

ذكرت بعض دور السينمائي الكبرى في لندن وبوسطن أنها باعت تذكرة واحدة فقط لبعض العروض، ووصفت المبيعات بأنها "ضعيفة".

بينما كانت المبيعات شبه منعدمة في المدن الليبرالية، شهدت دور السينما في ولايات مثل تكساس وفلوريدا إقبالاً أكبر وبعض العروض المحجوزة بالكامل.

فيلم "Melania" من إخراج بريت راتنر، ويركز على الـ 20 يوماً التي سبقت تنصيب دونالد ترامب لولايته الثانية في عام 2025.

وعلى الرغم من وصف الرئيس ترامب للفيلم بأنه "يجب مشاهدته" وأنه "يُباع بسرعة"، إلا أن محللي شباك التذاكر يعتبرونه "إخفاقاً تجارياً".

وشهد البيت الأبيض منذ أيام العرض الخاص للفيلم بحضور العديد من النجوم والمسؤولين منهم الملاكم العالمي، مايك تايسون، وجورجينا رودريجيز.
تشارك ميلانيا ترامب كمنتجة بأحداث الفيلم، كما يشهد الفيلم ظهور ترامب وعائلته بالكامل وفريق عمله الرئاسي بشخصياتهم الحقيقية، وتقدر ميزانية الفيلم بـ 40 مليون دولار ويعد أحد أكبر الصفقات للأفلام الوثائقية السياسية وفقا لموقع "IMDB".

ميلانيا ترامب فيلم زوجة ترامب Melania شباك التذاكر الأمريكي

