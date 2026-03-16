توافد عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما من حول العالم على ريد كاربت حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 98 هذا العام والذي يقام على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها خلال عام 2025.

وكان من أبرز الحضور ليوناردو دي كابريو، نيكول كيدمان، تايانا تايلور، إيما ستون، جوينيث بالترو، بيلا ثورن، كايلي جينر، ماكينا جرايس، روز بايرن، بيدرو باسكال، بول ماسكال، إيلا فانينج، تيموثي شالاميه.

الفيلم الفلسطيني "صوت هند رجب" على موعد مع التاريخ

ينتظر محبي السينما حول العالم الإعلان عن الفيلم الفائز بقائمة "أفضل فيلم أجنبي" التي تضم الفيلم الفلسطيني "صوت هند رجب"، وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأفلام من مختلف أنحاء العالم، منها الفيلم البرازيلي "The Secret Agent" الفائز بجائزة جولدن جلوب عن نفس الفئة.

ونجح فيلم "صوت هند رجب" في لفت الأنظار بعد عرضه بالعديد من المحافل السينمائية خلال العام الماضي، وسط إشادة النقاد والجمهور.

حفل الأوسكار 2026 يبث على قناة "ABC"

يعود الإعلامي الأمريكي كونان أوبراين لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام للعام الثاني على التوالي بعد تقديمه حفل توزيع الجوائز 2025، يبث الحفل على الهواء مباشرة على شبكة قنوات اي بي سي الأمريكية إلى جانب منصتي Disne+ و Hulu.

ويبث الحفل في الشرق الأوسط عبر قنوات ام بي سي وعبر شبكة قنوات Osn.

