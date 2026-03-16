خسارة صوت هند رجب أمام "Sentimental Value" في حفل جوائز الأوسكار


كتب- مروان الطيب:

04:43 ص 16/03/2026

خسر الفيلم الفلسطيني "صوت هند رجب" أمام فيلم الدراما "Sentimental Value" الفائز بجائزة أفضل فيلم أجنبي، في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 98 هذا العام.

يقام الحفل في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية..

فيلم "Sentimental Value" مرشح لـ9 جائزة أوسكار هذا العام، ضمنها: "أفضل فيلم في العام"، "أفضل ممثلة في دور رئيسي"، "أفضل ممثل في دور مساعد"، و"أفضل إخراج".

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول عائلة تستعيد أوقاتها الحميمة والذكريات وقدرة الفن على المصالحة.

شارك في بطولة الفيلم كلا من: "ستيلان سكارسجارد، ريناتي رينسف، إيلي فانينج، جاسبر كريستينسن، للمخرج النرويجي خواكيم ترايير".


يقدم الحفل هذا العام الإعلامي الأمريكي كونان أوبراين، إذ يعرض في الشرق الأوسط عبر قنوات "Mbc"، و"OSN".

شهد الريد كاربت هذا العام حضور نخبة من ألمع النجوم منهم: "ليوناردو دي كابريو، نيكول كيدمان، تايانا تايلور، إيما ستون، جوينيث بالترو، بيلا ثورن، كايلي جينر، ماكينا جرايس، روز بايرن، بيدرو باسكال، بول ماسكال، إيلا فانينج، تيموثي شالاميه".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى
اقتصاد

وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى
قرار قضائي بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات
"واحد كتفه والتاني ضربه بالقلم".. أسرة تلميذ تتهم زميليه بتصفية عينه داخل
أخبار المحافظات

"واحد كتفه والتاني ضربه بالقلم".. أسرة تلميذ تتهم زميليه بتصفية عينه داخل
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي بدوري الأبطال
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي بدوري الأبطال
مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة 11.. محمود حميدة يقترب من حل لغز قتل "مريم"
دراما و تليفزيون

مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة 11.. محمود حميدة يقترب من حل لغز قتل "مريم"

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026