خسر الفيلم الفلسطيني "صوت هند رجب" أمام فيلم الدراما "Sentimental Value" الفائز بجائزة أفضل فيلم أجنبي، في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 98 هذا العام.

يقام الحفل في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية..

فيلم "Sentimental Value" مرشح لـ9 جائزة أوسكار هذا العام، ضمنها: "أفضل فيلم في العام"، "أفضل ممثلة في دور رئيسي"، "أفضل ممثل في دور مساعد"، و"أفضل إخراج".

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول عائلة تستعيد أوقاتها الحميمة والذكريات وقدرة الفن على المصالحة.

شارك في بطولة الفيلم كلا من: "ستيلان سكارسجارد، ريناتي رينسف، إيلي فانينج، جاسبر كريستينسن، للمخرج النرويجي خواكيم ترايير".



يقدم الحفل هذا العام الإعلامي الأمريكي كونان أوبراين، إذ يعرض في الشرق الأوسط عبر قنوات "Mbc"، و"OSN".

شهد الريد كاربت هذا العام حضور نخبة من ألمع النجوم منهم: "ليوناردو دي كابريو، نيكول كيدمان، تايانا تايلور، إيما ستون، جوينيث بالترو، بيلا ثورن، كايلي جينر، ماكينا جرايس، روز بايرن، بيدرو باسكال، بول ماسكال، إيلا فانينج، تيموثي شالاميه".