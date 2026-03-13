طرح بوسترات فيلم "Michael" استعدادا لعرضه بالسينمات أبريل المقبل

كتب : مروان الطيب

09:40 م 13/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بوسترات فيلم السيرة الذاتية مايكل
  • عرض 5 صورة
    بوسترات فيلم السيرة الذاتية مايكل (4)
  • عرض 5 صورة
    بوسترات فيلم السيرة الذاتية مايكل
  • عرض 5 صورة
    بوسترات فيلم السيرة الذاتية مايكل (3)

طرحت شركة "يونيفرسال" البوسترات الدعائية لفيلم "Michael" استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم يوم 22 أبريل المقبل.
تصدر البوسترات الممثل الشاب جعفر جاكسون ابن شقيق ملك البوب الراحل مايكل جاكسون والذي يجسد سيرته الذاتية على شاشة السينما.

كواليس الفيلم المرتقب "Michael"

يتطرق الفيلم لرحلة ملك البوب منذ بدايته الفنية حتى انطلاقه في عالم الغناء والتمثيل وعلاقته بنجوم هوليوود إلى جانب الصراعات والتحديات التي واجهها حتى وفاته عام 2009.
وأشرف على كتابة سيناريو الفيلم، الكاتب الأمريكي المرشح لجائزة الأوسكار جون لوجان الذي أشرف على كتابة عدد من السيناريوهات لعدد من الأعمال السينمائية الهامة طوال مسيرته أبرزها فيلم الدراما "Gladiator" عام 2001، وفيلم الدراما "The Aviator" عام 2005، وأخيرًا بفيلم المغامرات "Hugo" عام 2012.

من هو مخرج فيلم "Michael"

ويخرج فيلم "Michael" المخرج الأمريكي أنطوان فوكوا الذي أعلن مؤخرًا عن تعاونه من جديد مع النجم الأمريكي دينزل واشنطن بفيلم جديد لم يتم الكشف عن تفاصيله وذلك بعد النجاح الكبير الذي قدماه سويًا بأكثر من فيلم سينمائي أبرزها فيلم الدراما "Training Day"، وسلسلة أفلام الأكشن "The Equalizer".

اقرأ أيضا:
أحمد داود يعلن انتهاء تصوير مسلسل "بابا وماما جيران"

محمد علاء لـ"مصراوي": أحببت شخصية شهاب في "عين سحرية" رغم توحشه

Michael مايكل جاكسون أنطوان فوكوا جعفر جاكسون يونيفرسال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"متتكلموش معانا كتير".. مصطفى الفقي يكشف لأول مرة تفاصيل رسالة نقلها مبارك
مصراوى TV

"متتكلموش معانا كتير".. مصطفى الفقي يكشف لأول مرة تفاصيل رسالة نقلها مبارك
مصر والبنك الدولي يستعرضان مقترح “ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” لجذب
أخبار مصر

مصر والبنك الدولي يستعرضان مقترح “ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” لجذب
اعتقال 4 أشخاص في هولندا بعد هجوم على كنيس يهودي
شئون عربية و دولية

اعتقال 4 أشخاص في هولندا بعد هجوم على كنيس يهودي
ترامب في مأزق إيران.. 7 أسباب تحذر من تحول "الغضب الملحمي" إلى فشل تاريخي
شئون عربية و دولية

ترامب في مأزق إيران.. 7 أسباب تحذر من تحول "الغضب الملحمي" إلى فشل تاريخي
"رقم تاريخي جديد له".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

"رقم تاريخي جديد له".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي