طرحت شركة "يونيفرسال" البوسترات الدعائية لفيلم "Michael" استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم يوم 22 أبريل المقبل.

تصدر البوسترات الممثل الشاب جعفر جاكسون ابن شقيق ملك البوب الراحل مايكل جاكسون والذي يجسد سيرته الذاتية على شاشة السينما.

كواليس الفيلم المرتقب "Michael"

يتطرق الفيلم لرحلة ملك البوب منذ بدايته الفنية حتى انطلاقه في عالم الغناء والتمثيل وعلاقته بنجوم هوليوود إلى جانب الصراعات والتحديات التي واجهها حتى وفاته عام 2009.

وأشرف على كتابة سيناريو الفيلم، الكاتب الأمريكي المرشح لجائزة الأوسكار جون لوجان الذي أشرف على كتابة عدد من السيناريوهات لعدد من الأعمال السينمائية الهامة طوال مسيرته أبرزها فيلم الدراما "Gladiator" عام 2001، وفيلم الدراما "The Aviator" عام 2005، وأخيرًا بفيلم المغامرات "Hugo" عام 2012.

من هو مخرج فيلم "Michael"

ويخرج فيلم "Michael" المخرج الأمريكي أنطوان فوكوا الذي أعلن مؤخرًا عن تعاونه من جديد مع النجم الأمريكي دينزل واشنطن بفيلم جديد لم يتم الكشف عن تفاصيله وذلك بعد النجاح الكبير الذي قدماه سويًا بأكثر من فيلم سينمائي أبرزها فيلم الدراما "Training Day"، وسلسلة أفلام الأكشن "The Equalizer".

