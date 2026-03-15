كشف النجم العالمي مينا مسعود عن موعد غرامي يجمعه بزوجته الممثلة الأمريكية إميلي شاه في أحدث ظهور لهما على السوشيال ميديا.

نشر مينا مسعود صورا من الموعد الغرامي عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام"، ظهر خلالها وسط أجواء رومانسية مع إميلي وكتب: "موعد غرامي".

إميلي شاه ومينا مسعود يحتفلان بعيد الحب

شاركت الممثلة الأمريكية، إميلي شاه في احتفالات عيد الحب الذي يوافق يوم 14 فبراير الماضي.

نشرت إميلي عدد من الصور التي جمعتها بزوجها النجم المصري العالمي، مينا مسعود بمناسبات سابقة وظهرا وسط أجواء رومانسية.

وكتبت إميلي شاه على الصور: "كنت سأقول عيد الحب الأبدي، لكن للأسف أخبرت مينا عليه أن يطلب مني كل عام أن أكون حبيبته".

كواليس زفاف مينا مسعود وإميلي شاه

احتفلت الممثلة، إميلي شاه بزواجها من النجم العالمي مينا مسعود في شهر يوليو من العام الماضي، وشهدت مراسم الاحتفال حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وسط تغطية إعلامية عالمية.



وفوجئ جمهور إميلي شاه بعد أيام من حفل الزفاف تعرضها لوعكة صحية ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

