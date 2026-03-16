فاز الممثل مايكل بي جوردان، بجائزة الأوسكار أفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم "Sinners"، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ98 هذا العام.

أقيم الحفل في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما.

شهدت القائمة منافسة شرسة بين عددا من النجوم منهم: الممثل تيموثي شالاميه المرشح عن فيلم "Marty Supreme"، إذ كان من أقوى المرشحين للجائزة هذا العام.

تعد جائزة الأوسكار لمايكل بي جوردان هذا العام هي جائزة الأوسكار الأولى بمسيرته، وذلك بعد أداءه الاستثنائي بأحداث الفيلم، والذي رشح بسببه للعديد من الجوائز العالمية كان أبرزها بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب.

كما رشح لجائزة اختيار النقاد، إلى جانبه ترشحه لجائزة بافتا البريطانية، ليدخل مايكل بي جوردن التاريخ من أوسع أبوابه ويفوز بجائزة الأوسكار.

يشارك مايكل بي جوردان بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها الجزء الثاني لفيلم التشويق "I am Legend"، كما يشارك بالأداء الصوتي لفيلم الرسوم المتحركة "Swapped".