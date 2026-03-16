الأولى في مسيرته.. مايكل بي جوردان يفوز بجائزة الأوسكار عن فيلم "Sinners"


كتب- مروان الطيب:

04:53 ص 16/03/2026

مايكل بي جوردان مع عائلته على الريد كاربت

فاز الممثل مايكل بي جوردان، بجائزة الأوسكار أفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم "Sinners"، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ98 هذا العام.

أقيم الحفل في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما.

شهدت القائمة منافسة شرسة بين عددا من النجوم منهم: الممثل تيموثي شالاميه المرشح عن فيلم "Marty Supreme"، إذ كان من أقوى المرشحين للجائزة هذا العام.

تعد جائزة الأوسكار لمايكل بي جوردان هذا العام هي جائزة الأوسكار الأولى بمسيرته، وذلك بعد أداءه الاستثنائي بأحداث الفيلم، والذي رشح بسببه للعديد من الجوائز العالمية كان أبرزها بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب.

كما رشح لجائزة اختيار النقاد، إلى جانبه ترشحه لجائزة بافتا البريطانية، ليدخل مايكل بي جوردن التاريخ من أوسع أبوابه ويفوز بجائزة الأوسكار.

يشارك مايكل بي جوردان بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها الجزء الثاني لفيلم التشويق "I am Legend"، كما يشارك بالأداء الصوتي لفيلم الرسوم المتحركة "Swapped".

قرار قضائي بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي بدوري الأبطال
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي بدوري الأبطال
هبوط سعر الذهب عالميًا دون مستوى 5 آلاف دولار لأول مرة من شهر
اقتصاد

هبوط سعر الذهب عالميًا دون مستوى 5 آلاف دولار لأول مرة من شهر
تحول إلى أنقاض.. هدم مبنى السكة الحديد التاريخي برمسيس
أخبار مصر

تحول إلى أنقاض.. هدم مبنى السكة الحديد التاريخي برمسيس
ما تأثير شرب القهوة بعد السحور على الجسم؟
سفرة رمضان

ما تأثير شرب القهوة بعد السحور على الجسم؟

وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026