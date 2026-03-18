آبل تطلق تحديثات أمنية فورية لسد الثغرات دون انتظار إصدارات النظام.. تفاصيل

كتب : محمود عبدالرحمن

01:44 م 18/03/2026

شركة آبل

بدأت آبل في تطبيق إستراتيجية جديدة لتحديث أنظمتها، تعتمد على طرح فئة من التحديثات الأمنية الخفيفة تحت اسم "تحسينات الأمان الخلفية" بهدف معالجة الثغرات بشكل فوري دون الحاجة إلى انتظار الإصدارات الرئيسية للنظام.

وأطلقت الشركة أول تحديث من هذا النوع لمعالجة ثغرة في محرك WebKit، المسؤول عن تشغيل متصفح سفاري وعدد كبير من التطبيقات داخل أنظمة آبل.

وكشفت الشركة أن هذه الثغرة قد تسمح لمواقع خبيثة بالوصول إلى بيانات مواقع أخرى ضمن جلسة التصفح، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لخصوصية المستخدمين.

وتعتمد الآلية الجديدة على تنزيل التصحيحات الأمنية في الخلفية بشكل تلقائي، دون تدخل المستخدم، مع الاكتفاء بإعادة تشغيل سريعة للجهاز لإتمام التثبيت.

وتشير التجارب إلى أن زمن إعادة التشغيل لا يتجاوز دقيقة واحدة، مقارنةً بنحو 5 إلى 10 دقائق في التحديثات التقليدية التي تتطلب إيقاف الجهاز لفترة أطول.

وأوضحت آبل أن هذه التحديثات، رغم صغر حجمها، تستهدف مكونات حساسة داخل النظام، من بينها متصفح سفاري ومكتبات النظام الأساسية، وهو ما يتيح معالجة الثغرات فور اكتشافها بدلًا من تأجيلها إلى التحديثات الكبرى.

وتتوفر هذه الميزة على الأجهزة التي تعمل بإصدارات iOS 26.1 وiPadOS 26.1 وmacOS 26.1 أو أحدث، حيث تظهر ضمن قسم “الخصوصية والأمان” في إعدادات النظام.

وكانت الشركة قد اختبرت هذه التقنية مسبقًا مع المطورين عبر إرسال تصحيحات تجريبية لضمان كفاءتها واستقرارها قبل طرحها رسميًا.

ويمثل هذا التوجه تحولا ملحوظا في إستراتيجية آبل الأمنية، إذ تنتقل من نموذج التحديثات الدورية الكبيرة إلى نموذج يعتمد على تحديثات مستمرة وصغيرة تستهدف الثغرات بشكل مباشر، بما يعزز مستوى الأمان دون التأثير على تجربة المستخدم.

تحديثات أمنية آبل WebKit سفاري ios

المنوفية تعلن تجهيز 511 ساحة لصلاة عيد الفطر
