سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

01:44 م 18/03/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 18-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4856 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6244 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7285 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8325 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وتراجع ٫سعر الجنيه الذهب إلى 58480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 83540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 258809 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 417700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.64% إلى نحو 4973 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

