فاز فيلم الدراما والأكشن "One Battle After Another" الفوز بجائزة "أفضل فيلم في العام"، بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 98 هذا العام.

أقيم حفل الأوسكار على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما.

نجح فيلم "One Battle After Another" في الفوز بـ 6 جوائز أوسكار هذا العام وهم "أفضل فريق عمل، أفضل إخراج، أفضل ممثل مساعد، أفضل مونتاج، أفضل نص مقتبس"، بعد ترشحه لـ 13 جائزة واحتل المركز الثاني كأكثر الأفلام ترشحا للأوسكار هذا العام.

فاز شون بن بجائزة الأوسكار "أفضل ممثل في دور مساعد" عن دوره بفيلم ،"One Battle After Another" وتعد الجائزة هي الثالثة بمسيرته، وكانت أول جائزة عام 2004 كأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم الدراما "Mystic River"، وللمرة الثانية أيضا كـ "أفضل ممثل في دور رئيسي" عن فيلم الدراما "Milk" عام 2009.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق حول ثوري سابق يُجبر على العودة إلى نمط حياته القتالي القديم عندما يصبح هو وابنته مطاردَين من قِبل ضابط عسكري فاسد.

فاز الفيلم بالعديد من الجوائز العالمية مؤخرا كانت آخرها فوزه بجائزة بافتا البريطانية "أفضل فيلم في العام".

وشارك ببطولة الفيلم كلا من ليوناردو دي كابريو، شون بن، تايانا تايلور، بينيسيو ديل تورو، إخراج بول توماس أندرسون.