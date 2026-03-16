ندد النجم العالمي خافيير باردام بحرب أمريكا على إيران في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 98 هذا العام الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وظهر خافيير باردم على الريد كاربت وهو يحمل دبوس كتب عليه: "لا للحرب"، وعندما سؤل عن السبب وراء ارتداء الدبوس قال: "ارتديت هذا الدبوس من قبل من أجل حرب العراق، وها نحن هنا بعد 23 عاما ندخل في حرب غير شرعية مجددا بواسطة ترامب ونتنياهو، وكذبتهما حول هزيمة النظام الإيراني، لكن كل ما يفعلونه هو تطرف".

كما ظهر باردم وهو يرتدي دبوس حمل صورة الكاريكاتير "حنظلة" أحد رموز المقاومة الفلسطينية ، إذ قال: "بالنسبة لدبوس فلسطين فهو رمز للمقاومة" وحازت كلمته على دعم العديد من الجمهور والمتابعين.

على الرغم من عدم ترشحه لجائزة الأوسكار هذا العام، إلا أن خافيير باردم يشارك ببطولة فيلم "F1" المرشح الليلة لـ 4 جوائز أوسكار وفاز بإحداها وهي جائزة "أفضل صوت".

تدور أحداث الفيلم حول متسابق متقاعد يعود لحلبة السباقات من أجل إثبات نفسه، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا في شباك التذاكر العالمي بإيرادات بلغت 633 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 200 مليون.

من المعروف عن النجم الإسباني خافيير باردم دعمه للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب على غزة، ودائما ما يطالب بوقف الحرب ووقف إطلاق النار في غزة بالعديد من المحافل السينمائية العالمية.

كان من أبرز مواقفه هو ارتدائه الكوفية الفلسطينية في حفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 77، وأعلن وقتها عن عدم تعاونه مع أي شركات إنتاج تدعم الكيان الصهيوني في حربه ضد غزة.