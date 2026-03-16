فاز فيلم الدراما One Battle After Another"" بنصيب الأسد بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 98 هذا العام، الذي أقيم على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما، وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال الهامة والتي حققت نجاحا كبيرا على الصعيدين الجماهيري والنقدي.

One Battle After Another"" يتصدر جوائز الأوسكار 2026

وجاء في الصدارة فيلم الدراما والأكشن One Battle After Another الفائز بـ6 جوائز أوسكار هم "أفضل فيلم في العام، أفضل ممثل مساعد، أفضل إخراج، أفضل فريق عمل، أفضل مونتاج، وأفضل سيناريو مقتبس".

بينما احتل المركز الثاني فيلم الرعب والإثارة "Sinners" بـ4 ترشيحات هم "أفضل ممثل في دور رئيسي، أفضل تصوير سينمائي، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل نص سينمائي أصلي".

جاء في المركز الثالث فيلم"F1" ، وفيلم الرومانسية "Hamnet"، وفيلم الدراما " Sentimental Value" بجائزة وحيدة لكل منهما، إذ فاز فيلم "F1" بجائزة "أفضل صوت"، وفاز فيلم "Hamnet" بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي، بينما فاز فيلم الدراما " Sentimental Value"بجائزة "أفضل فيلم أجنبي في العام.

كواليس حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026

شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام حضور عددا كبيرا من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما منهم: "بول توماس أندرسون، كايلي جينر، تيموثي شالاميه، ليوناردو دي كابريو، خافيير بادم، إيما ستون، مايكل بي جوردن، ريان كوجلر، تيانا تايلور، نيكول كيدمان".

قدم الحفل الإعلامي الأمريكي كونان أوبرين، وعرض الحفل على الهواء مباشر عبر شبكة قنوات "ABC" الأمريكية.