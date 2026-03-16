One Battle After Another يفوز بنصيب الأسد في حفل الأوسكار بـ6 جوائز


كتب- مروان الطيب:

05:49 ص 16/03/2026
    حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026
    معركة تلو الأخرى أفضل فيلم في أوسكار 2026
    تايانا تايلور (1)
    كواليس حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026
    نيكول كيدمان على الريد كاربت (2)
    الإعلامي الأمريكي جيمي كيميل
    كواليس حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026
    كريس إيفانز وروبرت داوني جونيور
    ليوناردو دي كابريو
    بيلا ثورن
    مايكل بي جوردان يفوز بجائزة الأوسكار الأولى بمسرته
    النجمة روز بايرن

فاز فيلم الدراما One Battle After Another"" بنصيب الأسد بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 98 هذا العام، الذي أقيم على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما، وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال الهامة والتي حققت نجاحا كبيرا على الصعيدين الجماهيري والنقدي.

One Battle After Another"" يتصدر جوائز الأوسكار 2026

وجاء في الصدارة فيلم الدراما والأكشن One Battle After Another الفائز بـ6 جوائز أوسكار هم "أفضل فيلم في العام، أفضل ممثل مساعد، أفضل إخراج، أفضل فريق عمل، أفضل مونتاج، وأفضل سيناريو مقتبس".

بينما احتل المركز الثاني فيلم الرعب والإثارة "Sinners" بـ4 ترشيحات هم "أفضل ممثل في دور رئيسي، أفضل تصوير سينمائي، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل نص سينمائي أصلي".

جاء في المركز الثالث فيلم"F1" ، وفيلم الرومانسية "Hamnet"، وفيلم الدراما " Sentimental Value" بجائزة وحيدة لكل منهما، إذ فاز فيلم "F1" بجائزة "أفضل صوت"، وفاز فيلم "Hamnet" بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي، بينما فاز فيلم الدراما " Sentimental Value"بجائزة "أفضل فيلم أجنبي في العام.

كواليس حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026

شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام حضور عددا كبيرا من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما منهم: "بول توماس أندرسون، كايلي جينر، تيموثي شالاميه، ليوناردو دي كابريو، خافيير بادم، إيما ستون، مايكل بي جوردن، ريان كوجلر، تيانا تايلور، نيكول كيدمان".

قدم الحفل الإعلامي الأمريكي كونان أوبرين، وعرض الحفل على الهواء مباشر عبر شبكة قنوات "ABC" الأمريكية.

القائمة الكاملة للفائزين بحفل الأوسكار 2026

أحمد العوضي: "مبحبش النوم وأنا عصبي ويارا السكري تنكة"
دراما و تليفزيون

زيادة 783%.. كيف ارتفع سعر بنزين 80 في 10 سنوات؟
اقتصاد

تطور خطير في هجمات اختراق الهواتف وسرقة الحسابات المصرفية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة 11.. محمود حميدة يقترب من حل لغز قتل "مريم"
دراما و تليفزيون

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي بدوري الأبطال
رياضة محلية

وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026