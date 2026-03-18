كشفت مديرية أوقاف المنوفية، اليوم الأربعاء، عن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بكل مركز ومدينة وقرية على مستوى محافظة المنوفية، في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال المصلين خلال أيام العيد.

تجهيز 511 ساحة لاستقبال المواطنين

وأكدت المديرية الانتهاء من تجهيز 511 ساحةً إلى جانب المساجد الكبرى، مع تهيئة الأماكن لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين، وتوفير أماكن مناسبةً لكبار السن وذوي الهمم.

اختيار الأئمة وتنظيم الصلاة

وأوضحت مديرية الأوقاف اختيار أفضل العناصر من الأئمة علمياً ودعوياً للإشراف على الساحات وإمامة المصلين، بما يضمن أداء الصلاة في أجواءً منظمةً وآمنةً تعكس روح المناسبة.

رفع درجة الاستعداد بالمحافظة

وفي السياق ذاته، شدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية والحيوية، مع تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة الأوضاع أولًا بأول خلال إجازة العيد.

متابعة مستمرة لضمان راحة المواطنين

وأكدت الجهات المعنية استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لضمان خروج صلاة العيد بالشكل اللائق، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين.