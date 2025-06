كتب- مروان الطيب:

تستعد كبرى شركات الإنتاج السينمائي حول العالم لطرح أحدث إنتاجاتها السينمائية هذا العام بالتزامن مع موسم أفلام الصيف، حيث تتنوع هذه الأعمال ما بين الإثارة، والخيال العلمي، والأبطال الخارقين، والرعب وحتى الأفلام العائلية وتشهد هذه الأعمال منافسة شرسة على شباك التذاكر الأمريكي والعالمي.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز أفلام شهر يوليو:

JURASSIC WORLD :REBIRTH

يعرض الفيلم يوم 2 يوليو، وينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي والإثارة وهو إعادة إنتاج لسلسلة "Jurassic World" التي تم طرحها عام 2015، ولكن هذه المرة بطاقم عمل جديد بالكامل منهم النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، والممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، ماهر شالا علي، وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 5 سنوات على أحداث فيلم (Jurassic World Dominion)، حيث تبدأ رحلة استكشافية للمناطق الاستوائية المعزولة لمعرفة المعلومات عن ثلاثة مخلوقات ضخمة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

Superman

يعرض الفيلم يوم 11 يوليو، وهو أحدث إنتاجات شركة "DC" لأفلام القصص المصورة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي والأكشن حول البطل الخارق سوبر مان، وكيف أصبح أحد أقوى الشخصيات في عالم القصص المصورة، ويشارك ببطولة الفيلم كل من ديفيد كورنوست، راشيل برونسون، نيكولاس هولت، للمخرج الأمريكي جيمس جن.

I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER

يعرض الفيلم يوم 18 يوليو وهو إعادة إنتاج لسلسلة أفلام الرعب والإثارة الي تحمل نفس الاسم وعرض ؟أول أجزائها عام 1997، وهذه المرة بطاقم عمل ورؤية مختلفة عن الأجزاء السابقة، ويشارك ببطولة الفيلم كل من مادلين سلين، تريك ويزرز، داليا روني، لوك فان أوس، وتدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول مجموعة من الأصدقاء يواجهون شخص مجهول يهددهم بما فعلوه الصيف الماضي.



Fantastic Four: First Steps

يعرض الفيلم يوم 25 يوليو، وينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي والأبطال الخارقين حول مجموعة من العلماء يتعرضون لظاهرة كونية تجعلهم يمتلكون قدرات خارقة في مواجهة جالكتوس الذي يسعى لتدمير كوكب الأرض، ويشارك ببطولة الفيلم كل من بيدرو باسكال، فانيسا كيربي، جوزيف كوين، جون مالكوفيتش.

Smurfs

يعرض الفيلم يوم 18 يوليو، وينتمي لنوعية الأفلام العائلية وتدور الأحداث عندما يتم أخذ بابا سنفور بواسطة السحرة الأشرار رزاميل وغارغاميل، تقود سنفورة السنافر في مهمة إلى العالم الحقيقي لإنقاذه.

