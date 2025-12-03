احتفل نجوم وفريق عمل الجزء الثالث من سلسلة أفلام الخيال العلمي "Avatar" بعنوان "Fire and Ash" بالعرض الخاص للفيلم في هوليوود استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم يوم 19 ديسمبر الجاري.

وكان من أبرز الحضور المخرج والمنتج الأمريكي، جيمس كاميرون، زوي سالدانا، سام ورثينجتون، سيجورني ويفر، مايلي سايرس والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "Avatar: Fire and Ash" حول استكمال رحلة كوكب باندور، إذ يستعرض الفيلم هذه المرة عشيرة الرماد في مواجهة خطر جديد.

جيمس كاميرون يهدد بعدم استكمال إخراج السلسلة

كشف المخرج جيمس كاميرون في تصريحات صحفية مؤخرا عن خوفه من فشل الفيلم تجاريا وعدم نجاحه في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي، وإن حدث ذلك سيتنحى كاميرون عن إخراج المزيد من الأفلام الخاصة بالسلسلة.

كواليس الجزء الأول والثاني من فيلم أفاتار

عرض الجزء الأول من سلسلة أفلام "Avatar" عام 2009، وحقق إيرادات عالمية تخطت حاجز الـ 2 مليار دولار، وفاز بـ 3 جوائز أوسكار هم "أفضل تصوير سينمائي"، "أفضل مؤثرات بصرية"، و"أفضل إخراج فني"، مرورا بالجزء الثاني بعنوان "The Way of Water" الذي عرض عام 2022، وحقق أيضا إيرادات عالمية تخطت الـ 2 مليار دولار، كما فاز بجائزة الأوسكار "أفضل مؤثرات بصرية".

سلسلة أفلام أفاتار

سيواصل جيمس كاميرون إنتاج جزئين آخرين من السلسلة من المقرر عرضهما تباعا بين عامي 2029 و2031.

اقرأ أيضا:

سما المصري تثير الجدل بعد إعلان ترشحها لمجلس النواب

بسبب محل حلوى شهير.. أرملة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل تدمير سيارتها (فيديو)