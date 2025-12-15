نعى النجم الأمريكي العالمي مايكل دوجلاس، الممثل والمخرج الأمريكي روب راينر الذي رحل عن عالمنا هو وزوجته أمس الأحد بمنزله في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

نشر مايكل دوجلاس صورة تجمعه بروب راينر من كواليس أحد الأعمال الفنية عبر صفحته على انستجرام، وكتب: "مأساة حقيقية لشخصين استثنائيين بذلا الكثير من أجل عالم أفضل. سنفتقد روب وميشيل راينر بشدة".

وكشف تقرير نشرته شبكة الـ "CNN"، عن تواجد محققو جرائم القتل من شرطة لوس أنجلوس في منزل راينر، للتحقيق في شبهات حول وجود جريمة قتل.

وتولى المخرج الراحل روب راينر، إخراج مجموعة من أشهر الأفلام، ومنها "عندما التقى هاري وسالي- When Harry Met Sally"، و"الأميرة العروس- The Princess Bride"، و"رجال صالحون قليلون-A Few Good Men"، وغيرها.

شاشة السينما

كانت آخر مشاركات النجم مايكل دوجلاس بفيلم الدراما " Looking Through Water" وعرض مطلع شهر سبتمبر الماضي.

تدور أحداث الفيلم حول أب يحاول إعادة التواصل مع ابنه المنفصل عنه، ويدعوه للمشاركة في مسابقة صيد الأسماك.

أعمال ينتظر عرضها مايكل دوجلاس قريبا

يشارك مايكل دوجلاس بالمسلسل القصير " Reagan & Gorbachev" المقرر عرضه بحلول عام 2026.

تدور أحداث المسلسل حول القمة التاريخية بين ريجان وجورباتشوف في أيسلندا عام 1986، وهي عطلة نهاية الأسبوع الحاسمة التي كانت نقطة التحول الرئيسية في الحرب الباردة.

اقرأ أيضا:

محمد صبحي يهاجم صناع "الست" ويوجه اللوم لـ منى زكي (فيديو)

نجل جليلة محمود يكشف آخر التطورات الصحية لوالدته