حقق فيلم الرسوم المتحركة "Zootopia 2" نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي بافتتاحية بلغت 500 مليون دولار، ليصبح أعلى فيلم رسوم متحركة في تاريخ السينما يحقق هذا الرقم في أول أيام عرضه بالسينمات.

كما انضم فيلم "Zootopia 2 لقائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما محتلا المركز الرابع، وذلك خلال أسبوعين فقط من عرضه تجاريا.

أحداث فيلم "Zootopia 2"



تدور أحداث فيلم "Zootopia 2" حول تعاون ضابطة الشرطة الشجاعة "جودي هوبس" وصديقها الثعلب "نيك وايلد" مرة أخرى لحل قضية جديدة، وهي القضية الأكثر خطورة وتعقيدًا في حياتهما المهنية، ويشارك بالأداء الصوتي مجموعة من نجوم هوليوود هم جيسون بيتمان، جينيفر جودين، أندي سامبرج، ومن المقرر عرضه في السينمات يوم 26 نوفمبر الجاري.

كواليس الجزء الأول من فيلم "Zootopia"

عرض الجزء الأول من فيلم "Zootopia" عام 2016، وحقق إيرادات عالمية تخطت حاجز المليار دولار عالميا، مما جعل "ديزني" الشركة المنتجة للفيلم تستثمر نجاح الجزء الأول وأعلنت إنتاج جزء ثان ومن المتوقع أن تعلن ديزني إنتاج جزء ثالث بعد النجاح الكبير للجزء الثاني.

