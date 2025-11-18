تعرف على موعد عرض النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة "موانا"

كشفت شركة ديزني، عن البوستر الرسمي للنسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة "Moana" المقرر عرضه بالسينمات مطلع شهر يوليو 2026.

نشرت ديزني البوستر عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" وكتبت: "موانا تبحر في السينمات 10 يوليو 2026".

تفاصيل شخصية موانا في الفيلم الواقعي الجديد

وتجسد شخصية "موانا" في النسخة الواقعية الممثلة كاثرين لاجايا، ويشاركها البطولة النجم العالمي دواين جونسون الذي يجسد شخصيته "ماوي" التي قام بالأداء الصوتي لها بنسخة الرسوم المتحركة.

عرض فيلم "Moana" لأول مرة عام 2016، وتدور الأحداث في بولينيزيا القديمة، عندما تصل لعنة رهيبة سببها الإله ماوي إلى جزيرة موانا، تجيب على نداء المحيط للبحث عن ماوي لتصحيح الأمور، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا بإيرادات عالمية بلغت 643 مليون دولار، ورشح لجائزتي أوسكار هما "أفضل فيلم رسوم متحركة"، و"أفضل أغنية".

ديزني تنتج الجزء الثاني من مسلسل الكارتوني الشهير موانا

لتقرر ديزني إنتاج جزء ثان لاستكمال رحلة نجاح الجزء الأول، وعرض الجزء الثاني عام 2024 وحقق إيرادات تخطت الجزء الأول بمليار دولار عالميا من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 150 مليون دولار.

وتعمل شركة ديزني خلال الفترة الماضية على تحويل عدد من كلاسيكايتها إلى نسخ واقعية كان آخرها فيلم "How To Train Your Dragon" الذي عرض بشهر يونيو الماضي، وحقق إيرادات عالمية بلغت 636,200,831 مليون دولار.

