أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في 3 دول مختلفة، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وتنطلق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 من شهر يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026، مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كأكبر لاعب سنا يشارك في النسخة المقبلة من البطولة، بعمر 41 عاما، ليصبح رابع أكبر لاعب سنا يشارك في البطولة عبر التاريخ.

ويتصدر قائمة أكبر اللاعبين سنا مشاركة في بطولة كأس العالم عبر التاريخ، أسطورة حراسة المرمى المصري عصام الحضري، حيث شارك في مباراة الفراعنة أمام السعودية بكأس العالم 2018، بعمر 45 عاما و161 يوميا، طبقا لما ذكره الموقع الرسمي للفيفا.

أكبر اللاعبين سنا في تاريخ مشاركات كأس العالم

1- عصام الحضري، منتخب مصر، بعمر 45 عاما و161 يوما

2- فريد موندارجون، منتخب كولومبيا، بعمر 43 عاما و13 يوما

3- روجيه ميلا، الكاميرون، 42 عاما و39 يوما

4- كريستيانو رونالدو، البرتغال، 41 عاما

5- بات جينينفر، أيرلندا الشمالية، بيتر شيلتون، إنجلترا، دينو زوف، إيطاليا وعلي بومنيجل، إيطاليا، جميعهم بعمر 40 عاما.

منتخب مصر يعود للمشاركة في كأس العالم 2026

ويعود منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم، بعد غيابه عن النسخة الماضية من البطولة، التي أقيمت في عام 2022 بقطر.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، بلجيكا ونيوزيلندا".

وسيخوض المنتخب الوطني مباراته الأولى في دور المجموعات بكأس العالم 2026، بمواجهة نظيره منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

