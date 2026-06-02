مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

مدغشقر

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

- -
21:45

غانـــا

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
19:00

بلجيكا

جميع المباريات

إعلان

"صدارة مصرية".. أكبر 5 لاعبين سنا مشاركة في تاريخ بطولة كأس العالم

كتب : يوسف محمد

05:02 م 02/06/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الكاميروني روجيه ميلا
  • عرض 11 صورة
    عصام الحضري (5)
  • عرض 11 صورة
    عصام الحضري منتخب مصر (4)
  • عرض 11 صورة
    عصام الحضري منتخب مصر (7)
  • عرض 11 صورة
    عصام الحضري منتخب مصر (5)
  • عرض 11 صورة
    رونالدو
  • عرض 11 صورة
    رونالدو
  • عرض 11 صورة
    رونالدو وجوتا 3
  • عرض 11 صورة
    رونالدو وجوتا 2
  • عرض 11 صورة
    رونالدو وجوتا 1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في 3 دول مختلفة، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وتنطلق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 من شهر يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026، مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كأكبر لاعب سنا يشارك في النسخة المقبلة من البطولة، بعمر 41 عاما، ليصبح رابع أكبر لاعب سنا يشارك في البطولة عبر التاريخ.

ويتصدر قائمة أكبر اللاعبين سنا مشاركة في بطولة كأس العالم عبر التاريخ، أسطورة حراسة المرمى المصري عصام الحضري، حيث شارك في مباراة الفراعنة أمام السعودية بكأس العالم 2018، بعمر 45 عاما و161 يوميا، طبقا لما ذكره الموقع الرسمي للفيفا.

أكبر اللاعبين سنا في تاريخ مشاركات كأس العالم

1- عصام الحضري، منتخب مصر، بعمر 45 عاما و161 يوما

2- فريد موندارجون، منتخب كولومبيا، بعمر 43 عاما و13 يوما

3- روجيه ميلا، الكاميرون، 42 عاما و39 يوما

4- كريستيانو رونالدو، البرتغال، 41 عاما

5- بات جينينفر، أيرلندا الشمالية، بيتر شيلتون، إنجلترا، دينو زوف، إيطاليا وعلي بومنيجل، إيطاليا، جميعهم بعمر 40 عاما.

منتخب مصر يعود للمشاركة في كأس العالم 2026

ويعود منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم، بعد غيابه عن النسخة الماضية من البطولة، التي أقيمت في عام 2022 بقطر.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، بلجيكا ونيوزيلندا".

وسيخوض المنتخب الوطني مباراته الأولى في دور المجموعات بكأس العالم 2026، بمواجهة نظيره منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

استعدادا لمواجهة مصر.. وصول بعثة منتخب البرازيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

تواجد لاعب بيراميدز.. السلامي يعلن قائمة منتخب الأردن لكأس العالم 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم 2026 منتخب البرازيل منتخب مصر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

من المزرعة إلى المستشفى.. ننشر أسماء 21 مصاباً بالتسمم في المنيا
أخبار المحافظات

من المزرعة إلى المستشفى.. ننشر أسماء 21 مصاباً بالتسمم في المنيا

اكتشافات جديدة وترميم رقمي.. تفاصيل فك وإعادة تركيب معبد الرامسيوم بالأقصر
أخبار المحافظات

اكتشافات جديدة وترميم رقمي.. تفاصيل فك وإعادة تركيب معبد الرامسيوم بالأقصر
بعد حادث البدرشين.. تحرك من "مستقبل وطن" وقرار عاجل من وزير النقل
أخبار مصر

بعد حادث البدرشين.. تحرك من "مستقبل وطن" وقرار عاجل من وزير النقل
"جيمس بوند في قاعة الامتحان".. ضبط طالب استخدم نظارة ذكية للغش ببني سويف
أخبار المحافظات

"جيمس بوند في قاعة الامتحان".. ضبط طالب استخدم نظارة ذكية للغش ببني سويف
قرار قضائي جديد بشأن 4 دعاوى نفقة أقامتها طليقة بيومي فؤاد
حوادث وقضايا

قرار قضائي جديد بشأن 4 دعاوى نفقة أقامتها طليقة بيومي فؤاد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خاص.. التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين- اضغط للتفاصيل