مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
19:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

مدغشقر

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

- -
21:45

غانـــا

شادي محمد لـ مصراوي : تعيين أحمد رمضان مدربا لفريق الكرة النسائية بالأهلي

كتب : رمضان حسن

01:58 م 02/06/2026
    الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية (11)
    الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية (14)
    الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية (7)
    الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية (2)
    الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية (5)

كشف شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي عن تعيين أحمد رمضان مدرب فريق وادي دجلة السابق، مديرا فنيًا لفريق الأهلي في الموسم الجديد.

قال شادي محمد في تصريحات خاصة لـ مصراوي : تم التعاقد مع أحمد رمضان لمدة موسمين خلال الجلسة التي جمعتني به وفي حضور سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة.

أضاف : أحمد رمضان مدرب كبير وحقق إنجازات ممتازة من قبل مع فريقي وادي دجلة ومسار وهو ما جعل الأهلي يقرر التعاقد معه، وفي الأيام المقبلة ستكون هناك جلسة جديدة معه لبدء الترتيب للموسم المقبل من صفقات جديدة وأيضا تحديد قائمة اللاعبات اللواتي سيرحلن عن النادي هذا الصيف.

وفي وقت سابق، أعلن النادي الأهلي، توجيه الشكر إلى ديميتري لوبوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية، على الفترة التي قضاها مع الفريق ، وقال الأهلي عبر الموقع الرسمي: تم إنهاء التعاقد مع لوبوف بالتراضي بعد تسوية كافة الأمور المالية والإدارية، بما يحفظ حقوق الطرفين.

الأهلي يعلن رحيل ديميتري لوبوف مدرب الكرة النسائية

الأهلي الكرة النسائية شادي محمد

هروب جماعي من مصحة المريوطية.. حكم رادع بالسجن لمتهمين بينهم مالك المنشأة
كيف تحوّل لبنان إلى عقدة تهدد اتفاق السلام الأمريكي الإيراني المحتمل؟
مصدر: الأهلي أبلغ محمد يوسف رسميًا بإعفائه من منصب المدير الرياضي
بعد ظهور المانجو "الصعيدي".. الشعبة توضح موعد طرح "الزبدية" و"السكري" بالأسواق
العام الدراسي الجديد| خطوات التقدم لأولى ابتدائى ورياض أطفال بالأزهر
