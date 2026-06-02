مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

مدغشقر

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
19:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

- -
21:45

غانـــا

جميع المباريات

إعلان

كهربا يتحدث عن هدفه مع إنبي.. ورسالة للاعبي المنتخب قبل المونديال

كتب : يوسف محمد

11:32 ص 02/06/2026 تعديل في 11:33 ص
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تحية جمهور الأهلي للاعب إنبي محمود كهربا
  • عرض 7 صورة
    تحية جمهور الأهلي للاعب إنبي محمود كهربا
  • عرض 7 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 7 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 7 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 7 صورة
    محمود كهربا ينضم لمعسكر القادسية الكويتي في تركيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق إنبي، عن سعادته عقب تأهل الفريق إلى نهائي كأس الرابطة، مؤكدا أن هدفه حصد لقب البطولة.

وشارك محمود كهربا في فوز إنبي على حساب نظيره وادي دجلة، بنتيجة هدف دون مقابل أمس، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في نصف نهائي البطولة.

تصريحات محمود كهربا بعد التأهل لنهائي كأس الرابطة

وقال كهربا في تصريحات عبر "أون سبورت": "سعيد بالتأهل لنهائي كأس الرابطة، أشكر أيمن الشريعي على دعمه المستمر للفريق، أشكر اللاعبين أيضًا على ما قدموه مع الفريق في الفترة الماضية وإن شاء الله نحقق لقب كأس الرابطة وستكون من أهم البطولات بالنسبة لي".

وأضاف: "العودة لإنبي مرة آخرى حاجة كبيرة بالنسبة لي، لأن النادي هو صاحب الفضل الأول والأخير عليا، التتويج بلقب كأس الرابطة مع الفريق البترولي سيكون من أفضل الأمور في حياتي".

وعن مستقبله مع الفريق، قال: "تركيزي الكامل مع إنبي حاليا هو الفوز بكأس الرابطة، وبعد ذلك سننتظر ما سيحدث".

واختتم كهربا تصريحاته موجها رسالة للاعبي المنتخب، قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026: "أتمنى التوفيق للاعبي منتخب مصر وجهازهم الفني، إن شاء يفرحوا الشعب المصري ويقدموا مستويات كبيرة في البطولة وسعيد بكل اللاعبين المتواجدين في القائمة".

أرقام كهربا مع إنبي الموسم الحالي 2025-2026

وكان محمود كهربا انضم إلى نادي إنبي في يناير الماضي 2025، في صفقة انتقال حر لمدة ستة أشهر.

وشارك صاحب الـ32 عاما مع الفريق البترولي حتى الآن في 11 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة آخر.

أقرأ أيضًا:

شروط الركراكي لتدريب الأهلي.. مصدر يكشف التفاصيل

تدريبات بدنية وفنية.. تفاصيل مران منتخب مصر الجماعي استعدادا لمواجهة البرازيل وديا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم 2026 إنبي كهربا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قرار من النيابة في واقعة سرقة بائع جرائد حلوان
حوادث وقضايا

قرار من النيابة في واقعة سرقة بائع جرائد حلوان
محافظ الجيزة: خطة للقضاء على النباشين وضبط 89 مركبة مستخدمة في أعمال الفرز
أخبار مصر

محافظ الجيزة: خطة للقضاء على النباشين وضبط 89 مركبة مستخدمة في أعمال الفرز
آخر ما كتبته الفنانة سهام جلال قبل رحيلها بساعات
زووم

آخر ما كتبته الفنانة سهام جلال قبل رحيلها بساعات
الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل.. 20 جنيها لكل
اقتصاد

الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل.. 20 جنيها لكل
"قوله لأ".. بن غفير يدعو نتنياهو لتجاهل ترامب ومواصلة استهداف بيروت
شئون عربية و دولية

"قوله لأ".. بن غفير يدعو نتنياهو لتجاهل ترامب ومواصلة استهداف بيروت

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة