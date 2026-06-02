كهربا يتحدث عن هدفه مع إنبي.. ورسالة للاعبي المنتخب قبل المونديال

أعرب محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق إنبي، عن سعادته عقب تأهل الفريق إلى نهائي كأس الرابطة، مؤكدا أن هدفه حصد لقب البطولة.

وشارك محمود كهربا في فوز إنبي على حساب نظيره وادي دجلة، بنتيجة هدف دون مقابل أمس، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في نصف نهائي البطولة.

تصريحات محمود كهربا بعد التأهل لنهائي كأس الرابطة

وقال كهربا في تصريحات عبر "أون سبورت": "سعيد بالتأهل لنهائي كأس الرابطة، أشكر أيمن الشريعي على دعمه المستمر للفريق، أشكر اللاعبين أيضًا على ما قدموه مع الفريق في الفترة الماضية وإن شاء الله نحقق لقب كأس الرابطة وستكون من أهم البطولات بالنسبة لي".

وأضاف: "العودة لإنبي مرة آخرى حاجة كبيرة بالنسبة لي، لأن النادي هو صاحب الفضل الأول والأخير عليا، التتويج بلقب كأس الرابطة مع الفريق البترولي سيكون من أفضل الأمور في حياتي".

وعن مستقبله مع الفريق، قال: "تركيزي الكامل مع إنبي حاليا هو الفوز بكأس الرابطة، وبعد ذلك سننتظر ما سيحدث".

واختتم كهربا تصريحاته موجها رسالة للاعبي المنتخب، قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026: "أتمنى التوفيق للاعبي منتخب مصر وجهازهم الفني، إن شاء يفرحوا الشعب المصري ويقدموا مستويات كبيرة في البطولة وسعيد بكل اللاعبين المتواجدين في القائمة".

أرقام كهربا مع إنبي الموسم الحالي 2025-2026

وكان محمود كهربا انضم إلى نادي إنبي في يناير الماضي 2025، في صفقة انتقال حر لمدة ستة أشهر.

وشارك صاحب الـ32 عاما مع الفريق البترولي حتى الآن في 11 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة آخر.

