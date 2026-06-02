يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب البرازيل وديا، يوم 7 من شهر يونيو الجاري، في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب البرازيلي، يوم 7 من شهر يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة صباحا، على ستاد "هنتنجتون بانك فيلد".

وستكون مباراة منتخب مصر والبرازيل، هي التجربة الودية الأخيرة للمنتخبين قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

مقارنة بين القيمة السوقية لمنتخب مصر والبرازيل

وتصل القيمة السوقية لمنتخب البرازيل إلى 912 مليون يورو، يعد مهاجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل فينيسيوس جونيور، هو أعلى لاعبي السامبا من حيث القيمة السوقية.

وفي المقابل تبلغ القيمة السوقية لمنتخب مصر134 مليون يورو، ويأتي في مقدمة أعلى لاعبي الفراعنة من حيث القيمة السوقية نجم مان سيتي عمر مرموش، بقيمة سوقية وصل إلى 60 مليون يورو.

أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية في مباراة مصر والبرازيل

1- فينيسيوس جونيور، البرازيل، 150 مليون يورو

2- رافينيا، البرازيل، 80 مليون يورو

3- جابريل مجاليش، البرازيل، 75 مليون يورو.. برونو جيماريش، البرازيل، 75 مليون يورو

4- ماتيوس كونيا، البرازيل، 70 مليون يورو

5- عمر مرموش، مصر، 60 مليون يورو

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في كأس العالم 2026، بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 من يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

