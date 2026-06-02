السيطرة على حريق بمصنع تحت التشطيب في المنطقة الصناعية بالعبور

كتب : أسامة علاء الدين

06:07 م 02/06/2026
    حريق بمصنع تحت التشطيب في المنطقة الصناعية بالعبور (3)
    حريق بمصنع تحت التشطيب في المنطقة الصناعية بالعبور (2)
    حريق بمصنع تحت التشطيب في المنطقة الصناعية بالعبور (4)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب داخل مصنع تحت التشطيب بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، دون وقوع أي خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا من اللواء هيثم شحته، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد باندلاع حريق داخل مصنع تحت التشطيب، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ لمعاينة الموقف والتعامل مع النيران.

حريق داخل ثلاجة ببدروم المصنع

وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل ثلاجة ببدروم المصنع على مساحة تقدر بنحو 100 متر، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بالمعدات اللازمة وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق والمنشآت المجاورة.

عدم وقوع إصابات وتحرير محضر بالواقعة

وأسفر الحادث عن عدم وجود أي إصابات أو وفيات، فيما واصلت القوات أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حريق المنطقة الصناعية القليوبية النيابة العامة الحماية المدنية

