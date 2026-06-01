اتخذ الحكومة الأردنية، قرارا استثنائيا بتأخير مواعيد العمل الرسمية خلال مباريات منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وتعد مشاركة الأردن في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، هى المرة الأولى في التاريخ التي يشارك فيها منتخب النشامى بالمونديال.

قرار رئيس الوزراء الأردني خلال مباريات بلاده في المونديال

وقرر رئيس الوزراء الأردني، أن تبدأ ساعات العمل الرسمية في البلاد أيام 17 و23 و28، هى الأيام التي سيخوض فيها منتخب النشامى مبارياته بدور المجموعات بالبطولة، بداية من الساعة العاشرة صباحا.

ويتواجد منتخب الأردن في المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "الأرجنتين، النمسا والجزائر".

موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2026

وتنطلق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو وتستمر حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

وتقام النسخة المقبلة من المونديال، في 3 دول مختلفة للمرة الأولى، حيث تلعب في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وفي سياق متصل، كان منتخب الأردن تلقى الهزيمة وديا أمس أمام نظيره منتخب سويسرا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.

