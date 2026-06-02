مصدر: الأهلي أبلغ محمد يوسف رسميًا بإعفائه من منصب المدير الرياضي

قرر النادي الأهلي عودة لاعبيه إلي التدريبات في ملعب مختار التتش يوم 25 يونيو الجاري استعدادا للموسم الكروي المقبل.

وكشف مصدر بالأهلي، أن الجهاز الإداري أرسل للاعبي الفريق عبر جروب"واتس اب" موعد العودة إلي التدريبات من أجل الخضوع أولاً إلي قياسات بدنية وإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية.

ولن يتواجد مع لاعبو الأهلي في أول تجمّع لهم داخل ملعب مختار التتش، زملائهم الدوليين الذي يتواجدون مع منتخبات بلادهم المشاركة في كأس العالم 2026.

وكان الأهلي قد منح لاعبيه إجازة مفتوحة عقب نهاية الموسم الماضي لعدم وجود أية ارتباطات في الوقت الحالي قبل أن إبلاغهم بموعد العودة إلي المران يوم 25 يونيو.

ومن المقرر أن يقيم الأهلي معسكر في تونس أو إحدي الدول الأوروبية في نهاية شهر يوليو المقبل وبحضور جميع لاعبيه الدوليين وتحت قيادة الجهاز الفني الجديد الذي سيتولي المهمة بدلا من الدنماركي ييس توروب.

