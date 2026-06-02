كشف مصدر في النادي الأهلي، كواليس الجلسة التي عقدها سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة مع محمد يوسف المدير الرياضي أمس الاثنين، بشأن إعفاء الأخير من منصبه الحالي داخل القلعة الحمراء.

وقال المصدر لـ مصراوي، إن سيد عبد الحفيظ أبلغ محمد يوسف برغبة النادي في إلغاء منصب المدير الرياضي في الفترة المقبلة علي أن يتم الاكتفاء بأن يكون هناك تنسيقًا بين وائل جمعة مدير الكرة الجديد للفريق الأول وسيد عبد الحفيظ بصفته أيضا نائبًا للمشرف العام علي الفريق.

وأوضح : خلال هذه الجلسة أيضًا عرض عبد الحفيظ علي محمد يوسف إمكانية تولي منصب مدير قطاع الناشئين بالنادي في الموسم الجديد لكن يوسف لم يوافق أو يرفض وترك الباب مفتوحًا أمامه بعض الوقت لحين تحديد موقفه النهائي لاسيما وأن هناك عروضا وصلته من 3 أندية في الدوري الممتاز تريد التعاقد معه لقيادتها في الموسم المقبل.

