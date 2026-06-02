مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

مدغشقر

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
19:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

- -
21:45

غانـــا

كواليس رحيل وليد صلاح الدين عن الأهلي.. ماذا دار في الغرفة المغلقة؟

كتب : رمضان حسن

12:26 م 02/06/2026 تعديل في 02:10 م
    وليد صلاح الدين
    وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، الاستغناء عن خدمات وليد صلاح الدين والاكتفاء بالفترة التي قضاها مديرا للكرة، في ظل التغييرات التي قرر النادي إجراءها علي الجهاز الفني بقيادة ييس توروب والاستعانة بجهاز فني جديد مع بداية الموسم المقبل.

وكشف مصدر في الأهلي لـ مصراوي، أن محمود الخطيب رئيس النادي، كلف سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي الفريق بالتواصل مع وليد صلاح الدين لإبلاغه بقرار توجيه الشكر له.

أضاف: بالفعل تم ترتيب جلسة بين عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين أمس الاثنين، داخل إحدى غرف جهاز الكرة في ملعب التتش، أبلغه خلالها قرار النادي بتوجيه الشكر له، والاستعانة بوائل جمعة في منصب مدير الكرة.

وشدد المصدر، علي أن وليد صلاح الدين لم يكن سعيدًا بقرار النادي إذ يري أنه لم يقصر في عمله علي الإطلاق وبذل جهدا كبيرا مع الفريق بعيدا عن الأمور الفنية التي لم يكن له دخل فيها.

جدير بالذكر، أن وائل جمعة سيظهر في الأهلي خلال أيام لبدء مهامه رسميًا مع الفريق الأول في منصب مدير الكرة.

الأهلي وليد صلاح الدين اخبار الاهلي

"جيمس بوند في قاعة الامتحان".. ضبط طالب استخدم نظارة ذكية للغش ببني سويف
"جيمس بوند في قاعة الامتحان".. ضبط طالب استخدم نظارة ذكية للغش ببني سويف
وفاة سهام جلال.. أعراض ومضاعفات انسداد الأوعية الدموية وطرق الوقاية
قرار عاجل بشأن دعوى حبس أحمد عز لعدم دفع 570 ألف أجر خادمة
ارتفع عددهم لـ 15 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث عمال المنيا
