كواليس رحيل وليد صلاح الدين عن الأهلي.. ماذا دار في الغرفة المغلقة؟

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، الاستغناء عن خدمات وليد صلاح الدين والاكتفاء بالفترة التي قضاها مديرا للكرة، في ظل التغييرات التي قرر النادي إجراءها علي الجهاز الفني بقيادة ييس توروب والاستعانة بجهاز فني جديد مع بداية الموسم المقبل.

وكشف مصدر في الأهلي لـ مصراوي، أن محمود الخطيب رئيس النادي، كلف سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي الفريق بالتواصل مع وليد صلاح الدين لإبلاغه بقرار توجيه الشكر له.

أضاف: بالفعل تم ترتيب جلسة بين عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين أمس الاثنين، داخل إحدى غرف جهاز الكرة في ملعب التتش، أبلغه خلالها قرار النادي بتوجيه الشكر له، والاستعانة بوائل جمعة في منصب مدير الكرة.

وشدد المصدر، علي أن وليد صلاح الدين لم يكن سعيدًا بقرار النادي إذ يري أنه لم يقصر في عمله علي الإطلاق وبذل جهدا كبيرا مع الفريق بعيدا عن الأمور الفنية التي لم يكن له دخل فيها.

جدير بالذكر، أن وائل جمعة سيظهر في الأهلي خلال أيام لبدء مهامه رسميًا مع الفريق الأول في منصب مدير الكرة.

