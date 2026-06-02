إعلان

سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتب : آية محمد

03:28 م 02/06/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و18 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 2-6-2026، بينما استقر في بنك كريدي أجريكول، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.79 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.78 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

51.81 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء يوجه بوضع جدول زمني لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية
أخبار مصر

رئيس الوزراء يوجه بوضع جدول زمني لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية
"بعد الاحتفال بعقد قرانهما".. من هى جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟
مصراوي ستوري

"بعد الاحتفال بعقد قرانهما".. من هى جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟
قرار عاجل بشأن دعوى حبس أحمد عز لعدم دفع 570 ألف أجر خادمة
حوادث وقضايا

قرار عاجل بشأن دعوى حبس أحمد عز لعدم دفع 570 ألف أجر خادمة

"جيمس بوند في قاعة الامتحان".. ضبط طالب استخدم نظارة ذكية للغش ببني سويف
أخبار المحافظات

"جيمس بوند في قاعة الامتحان".. ضبط طالب استخدم نظارة ذكية للغش ببني سويف
تزورها النساء كل جمعة.. حكاية "المسخوطة" وأبنائها السبعة في جبال أسيوط
أخبار المحافظات

تزورها النساء كل جمعة.. حكاية "المسخوطة" وأبنائها السبعة في جبال أسيوط

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

شعبة الذهب توضح تفاصيل الزيادة الجديدة على المصنعيات
الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة