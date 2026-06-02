انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و18 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 2-6-2026، بينما استقر في بنك كريدي أجريكول، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.79 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

51.8 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.78 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

51.81 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.